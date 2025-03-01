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Израиль

Десятки тысяч израильтян приняли участие в демонстрациях в поддержку продолжения сделки с ХАМАСом

Заложники
Акции протеста
время публикации: 01 марта 2025 г., 21:53 | последнее обновление: 01 марта 2025 г., 22:02
Десятки тысяч израильтян приняли участие в демонстрациях в поддержку продолжения сделки с ХАМАСом
Avshalom Sassoni/Flash90

Вечером в субботу прошли десятки демонстраций, участники которых требовали от правительства продолжить переговоры с ХАМАСом об освобождении 59 заложников, остающихся в Газе.

Демонстрации проходили на улице Аза в Иерусалиме, возле въезда на базу Генштаба ЦАХАЛа и на Площади Похищенных в Тель-Авиве, в Хайфе, Герцлии, Беэр-Шеве, а также в других городах.

На Площади Похищенных было показно видеообращение Александра Труфанова, освобожденного из плена ХАМАСа 15 февраля. "Мне важно записать это обращение, потому что, несмотря на то, что я уже дома, я каждый день думаю о заложниках, которые все еще там. Это мысль не покидает меня. Пребывание в плену – это безумная психологическая игра. Мысль, которая преследует тебя постоянно: если я не выйду в рамках этой сделки, вероятно, следующей сделки может уже не быть. Мне тяжело думать о том, что я могу больше не увидеть их… Я прошу вас, – не позволяйте жажде мести и обуревающему гневу затмить наши основополагающие принципы: единство народа и святость человеческой жизни".

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