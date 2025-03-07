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Израиль

В Ришон ле-Ционе грузовик сбил пожилую женщину, она погибла на месте

ДТП
Ришон ле-Цион
время публикации: 07 марта 2025 г., 13:32 | последнее обновление: 07 марта 2025 г., 13:45
В Ришон ле-Ционе грузовик сбил пожилую женщину, она погибла на месте
Пресс-служба МАДА

Женщина в возрасте около 70 лет погибла в результате дорожно-транспортного происшествия на улице Бершковски в Ришон ле-Ционе. Сообщение об инциденте поступило в службу скорой помощи "Маген Давид Адом" в 13:07.

Прибывшие на место происшествия медики обнаружили пострадавшую лежащей на обочине дороги, она не дышала, и у нее не было пульса. Женщину сбил грузовик, и она получила несовместимые с жизнью травмы. Медики были вынуждены констатировать ее смерть на месте происшествия.

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