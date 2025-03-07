В Ришон ле-Ционе грузовик сбил пожилую женщину, она погибла на месте

Женщина в возрасте около 70 лет погибла в результате дорожно-транспортного происшествия на улице Бершковски в Ришон ле-Ционе. Сообщение об инциденте поступило в службу скорой помощи "Маген Давид Адом" в 13:07.

Прибывшие на место происшествия медики обнаружили пострадавшую лежащей на обочине дороги, она не дышала, и у нее не было пульса. Женщину сбил грузовик, и она получила несовместимые с жизнью травмы. Медики были вынуждены констатировать ее смерть на месте происшествия.