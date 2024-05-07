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Израиль

В результате обстрела из Ливана повреждены два дома в Метуле

время публикации: 07 мая 2024 г., 21:02 | последнее обновление: 07 мая 2024 г., 21:02
В результате обстрела из Ливана повреждены два дома в Метуле
Yossi Zamir/Flash90

Радиостанция "Кан Бет" передала, что вечером вновь был осуществлен обстрел израильской территории из Ливана. Ни в одном из населенных пунктов в зоне обстрела не было сигнала тревоги.

Противотанковыми ракетами повреждены два дома в Метуле.

Несколькими часами ранее ракетами были повреждены два дома в мошаве Штула.

Террористическая группировка "Хизбалла" заявила о проведении в течение дня девяти "операций" против Израиля с использованием беспилотников, противотанковых ракет и минометов.

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