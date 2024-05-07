В результате обстрела из Ливана повреждены два дома в Метуле

Радиостанция "Кан Бет" передала, что вечером вновь был осуществлен обстрел израильской территории из Ливана. Ни в одном из населенных пунктов в зоне обстрела не было сигнала тревоги.

Противотанковыми ракетами повреждены два дома в Метуле.

Несколькими часами ранее ракетами были повреждены два дома в мошаве Штула.

Террористическая группировка "Хизбалла" заявила о проведении в течение дня девяти "операций" против Израиля с использованием беспилотников, противотанковых ракет и минометов.