В результате обстрела из Ливана повреждены два дома в Метуле
время публикации: 07 мая 2024 г., 21:02 | последнее обновление: 07 мая 2024 г., 21:02
Радиостанция "Кан Бет" передала, что вечером вновь был осуществлен обстрел израильской территории из Ливана. Ни в одном из населенных пунктов в зоне обстрела не было сигнала тревоги.
Противотанковыми ракетами повреждены два дома в Метуле.
Несколькими часами ранее ракетами были повреждены два дома в мошаве Штула.
Террористическая группировка "Хизбалла" заявила о проведении в течение дня девяти "операций" против Израиля с использованием беспилотников, противотанковых ракет и минометов.