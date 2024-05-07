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Израиль

Обстрел без сигнала тревоги, в мошаве Штула повреждены ракетами два дома

время публикации: 07 мая 2024 г., 18:51 | последнее обновление: 07 мая 2024 г., 19:01
Обстрел без сигнала тревоги, в мошаве Штула повреждены ракетами два дома
David Cohen/Flash90

Мониторинговая группа, отслеживающая события на границах Израиля, сообщила, что около 18:30 с территории Ливана в сторону Западной Галилеи было запущено несколько противотанковых ракет.

Сигнала тревоги не было ни в одном из населенных пунктов в зоне обстрела.

По предварительным данным, в результате обстрела нет раненых.

Новостная служба N12 сообщила, что в мошаве Штула снарядами повреждены два дома.

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