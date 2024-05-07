Обстрел без сигнала тревоги, в мошаве Штула повреждены ракетами два дома
время публикации: 07 мая 2024 г., 18:51 | последнее обновление: 07 мая 2024 г., 19:01
Мониторинговая группа, отслеживающая события на границах Израиля, сообщила, что около 18:30 с территории Ливана в сторону Западной Галилеи было запущено несколько противотанковых ракет.
Сигнала тревоги не было ни в одном из населенных пунктов в зоне обстрела.
По предварительным данным, в результате обстрела нет раненых.
Новостная служба N12 сообщила, что в мошаве Штула снарядами повреждены два дома.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 мая 2024