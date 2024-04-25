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Израиль

Активисты движения "Цав 9" перекрыли дорогу грузовикам с гуманитарной помощью для Газы

время публикации: 25 апреля 2024 г., 00:58 | последнее обновление: 25 апреля 2024 г., 00:58
Активисты движения "Цав 9" перекрыли дорогу грузовикам с гуманитарной помощью для Газы
AP Photo/Hatem Ali

На перекрестке Тель-Арад родственники похищенных и активисты движения "Цав 9" перекрыли дорогу грузовикам, доставляющим гуманитарную помощь в сектор Газы.

О намерении возобновить в ночь на 25 апреля акцию по перекрытию дорог активисты движения "Цав 9" сообщили сразу после того, как ХАМАС опубликовал видео Гиршем Гольдбергом-Полином, похищенным террористами 7 октября с фестиваля Nova.

"Сегодня всем совершенно ясно, что только прекращение поставок гуманитарной помощи лишит ХАМАС реальной власти в секторе Газы и приблизит возвращение заложников", - заявляют в "Цав 9".

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