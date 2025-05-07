"Кан": Беннет выплатил Бен-Гвиру компенсации в рамках тайного соглашения

Бывший премьер-министр Нафтали Беннет выплатил министру национальной безопасности Итамару Бен-Гвиру 35 тысяч шекелей в рамках соглашения между ними.

Полное содержание соглашения остается тайным. Как сообщает "Кан", достижению соглашения предшествовала встреча между Беннетом и Бен-Гвиром.

Встреча касалась конфликта между ними, происшедшего в 2020 году. Он начался после того, как Гилат Беннет, жена Нафтали Беннета, выступила с резкими нападками на активистов "Оцма Иегудит", обвинив их в том, что они ворвались в ее дом.

После этого Бен-Гвир подал иск против Гилат Беннет. Он также несколько раз говорил в интервью, что располагает информацией, "способной развалить семью Беннета". По словам Бен-Гвира, речь идет об "ударе ниже пояса", который он может нанести. Через месяц после того, как лидер "Оцма Иегудит" впервые сделал это заявление, Беннет и Бен-Гвир встретились и после долгой беседы пришли к соглашению о выплате компенсации.

В ответ на публикацию "Кан", в аккаунте Нафтали Беннета в микроблоге X появилась следующая запись: "Нет и никогда не было никакой платы за молчание. Речь идет о полной лжи и пережевывании старых публикаций. Вот как было дело. Несколько лет тому назад, во время предвыборной кампании, хулиганы ворвались в дом семьи Беннет. В ответ Гилат Беннет опубликовала пост, в котором обвинила людей Бен-Гвира в причастности к этому инциденту. Бен-Гвир подал иск по обвинению Гилат Беннет в клевете, так как обвинение в адрес людей Бен-Гвира не сопровождалось доказательством того, что именно о них идет речь. В рамках процесса медиации было достигнуто соглашение о выплате компенсаций. Так было сделано. Все. Ни шантажа, ни денег за молчание. Ничего".

Беннет также раскритиковал деятельность Бен-Гвира на посту министра национальной безопасности. "Он, и это характерно для нынешнего правительства, занимается в основном пиаром и различными медийными трюками. Был и остается особо провальным министром", – заявил Беннет.