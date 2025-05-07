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Израиль

ЦАХАЛ: в Сидоне был ликвидирован командир террористов ХАМАСа в Ливане

Ливан
Война с ХАМАСом
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 07 мая 2025 г., 10:52 | последнее обновление: 07 мая 2025 г., 12:04
ЦАХАЛ: в Сидоне был ликвидирован командир террористов ХАМАСа в Ливане
AP Photo/Hussein Malla

ЦАХАЛ подтвердил, что рано утром 7 мая в районе Сидона (Сайды), к югу от Бейрута, в результате израильского авиаудара был ликвидирован Халид Ахмад аль-Ахмад – террорист ХАМАСа, командовавший действиями боевиков этой организации на западе Ливана.

В сообщении ЦАХАЛа отмечается, что в последнее время Халид аль-Ахмад занимался поставками оружия и планированием новых атак против Израиля. Он был ответственен за множество терактов и диверсий против израильтян.

ХАМАС заявляет, что в результате атаки был убит "гражданин Ливана", не подтверждая пока, что речь идет об одном из командиров этой террористической организации.

Ливанские источники пишут, что Халид аль-Ахмад был из суннитской группировки "Аль-Джамаа аль-Исламия". Но ЦАХАЛ настаивает, что он являлся командиром ХАМАСа.

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