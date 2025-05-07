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Израиль

Опрокидывание катера в Эйлате: один человек погиб, девять получили травмы и один пропал без вести

Эйлат
время публикации: 07 мая 2025 г., 18:51 | последнее обновление: 07 мая 2025 г., 19:03
Опрокидывание катера в Эйлате: один человек погиб, десять получили травмы и один пропал без вести
Пресс-служба полиции Израиля

По уточненным данным, в результате опрокидывания катера в Красном море, возле пляжа Невиот в Эйлате, погиб один человек, один пропал без вести и еще девять получили травмы.

Парамедики "Маген Давид Адом" передали, что состояние двоих пострадавших средней тяжести, остальные получили легкие травмы.

Радиостанция "Кан Бет" сообщила, что, по уточненным данным, опрокинувшийся катер не сталкивался с другим судном. Второй катер, который был замечен на месте происшествия, оказывал помощь тонущим людям до прибытия морской полиции.

По данным сайта Ynet, катер опрокинулся во время резкого разворота.

Морская полиция доставила на берег 10 пострадавших, еще два человека считались пропавшими без вести. Спустя примерно полчаса после столкновения было найдено тело одного из пропавших.

Израиль
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