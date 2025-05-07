Теракты в Иудее и Самарии, есть раненые

Практические одновременно произошли теракты возле КПП "Рейхан", в Самарии, и возле Хеврона, в Иудее. По предварительным данным, в результате этих нападений ранены трое израильтян.

Возле КПП "Рейхан", в зоне ответственности бригады "Менаше", террористы открыли огонь в сторону израильского транспортного средства, после чего скрылись. По предварительной информации, тяжело ранены двое израильтян. Раненые эвакуированы в больницу на вертолете ЦАХАЛа.

"Террорист, открыл стрельбу по израильскими военнослужащим, выполнявшим оперативное задание в этом районе. Силы ЦАХАЛа ведут розыск террориста", – сообщила пресс-служба ЦАХАЛа.

Одновременно с сообщением о теракте на КПП "Рейхан" поступила информация о попытке наезда на израильтян возле Хеврона. Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что террорист попытался совершить наезд на израильских военнослужащих, затем вышел из машины и с ножом напал на одного из солдат. Террорист нейтрализован. Новостная служба N12 передала, что один человек получил легкие ранения, однако армейская пресс-служба не сообщает о раненом.