В результате криминального инцидента в Лоде убита женщина
время публикации: 07 мая 2025 г., 00:34 | последнее обновление: 07 мая 2025 г., 01:04
На улице Яаков Коэн в Лоде в результате криминального инцидента убита женщина примерно 50 лет. Парамедики "Маген Давид Адом" сообщили о множественных ранениях на теле убитой.
Из правоохранительных органов передали, что женщина была застрелена в своей машине, рядом с домом родственников.
На месте происшествия находятся следователи и криминалисты. Ведется расследование обстоятельств убийства и начат розыск подозреваемых.
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