В результате криминального инцидента в Лоде убита женщина

На улице Яаков Коэн в Лоде в результате криминального инцидента убита женщина примерно 50 лет. Парамедики "Маген Давид Адом" сообщили о множественных ранениях на теле убитой.

Из правоохранительных органов передали, что женщина была застрелена в своей машине, рядом с домом родственников.

На месте происшествия находятся следователи и криминалисты. Ведется расследование обстоятельств убийства и начат розыск подозреваемых.