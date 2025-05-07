Опрос "Мидгам" и iPanel: партия Беннета обходит "Ликуд"

Телеканал "Кешет-12" опубликовал результаты опроса общественного мнения, проведенного институтом "Мидгам" при участии iPanel.

Согласно результатам опроса, если бы выборы в Кнессет 26-го созыва состоялись сегодня, партия экс-главы правительства Нафтали Беннета стала бы крупнейшей партией Кнессета, получив 23 мандата. Партия "Ликуд" во главе с Биньямином Нетаниягу отстает на два мандата и заняла бы 21 место в Кнессете. На третьем месте партия "А-Демократим" во главе с Яиром Голаном – 14 мандатов.

Остальные места в Кнессете распределились бы следующим образом: ШАС – 10, "Наш дом Израиль" – 10, "Еш Атид" – 9, "Яадут а-Тора" – 8, "Оцма Иегудит" – 8, "Махане Мамлахти" – 7, ХАДАШ-ТААЛ – 5, РААМ – 5.

Партии нынешней оппозиции набирают 63 мандата (без голосов ХАДАШ-ТААЛ), партии нынешней коалиции, – 52.

На вопрос о том, кто лучше подходит на пост премьер-министра Беннет или Нетаниягу, 38% респондентов выбрали Беннета и 34% – Нетаниягу.

Отметим, что второй опрос подряд партия Нафтали Беннета уверено обходит "Ликуд" в опросах, проводимых по запросу канала "Кешет".