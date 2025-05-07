Подозрение на теракт на КПП "Рейхан", есть раненые

Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что из района КПП "Рейхан", в зоне ответственности бригады "Менаше", получены сообщения о стрельбе.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что есть информация о раненых. К месту происшествия направляются машины "скорой помощи".

По данным новостной службы N12, ранены двое израильтян. Нет информации об их состоянии.

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