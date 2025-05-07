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Израиль

Впервые в истории бойцы пограничной полиции МАГАВ действуют на территории Сирии

Полиция
Сирия
время публикации: 07 мая 2025 г., 17:44 | последнее обновление: 07 мая 2025 г., 17:49
Впервые в истории бойцы пограничной полиции МАГАВ действуют на территории Сирии
Пресс-служба полиции Израиля
Впервые в истории бойцы пограничной полиции МАГАВ действуют на территории Сирии
Пресс-служба полиции Израиля

Командующий пограничной полицией МАГАВ генерал-майор Брик Ицхак вместе с командующим МАГАВ Иудеи и Самарии Нисо Гуэтой посетили село Хадар на юге Сирии, где в последние дни действуют бойцы МАГАВ Иудеи и Самарии с оперативной миссией.

Бойцы МАГАВ занимаются поддержанием общественного порядка и предотвращением массовых беспорядков на северной границе. В полиции подчеркивают, что впервые в истории пограничной полиции МАГАВ ее сотрудники действуют на территории Сирии.

В ходе своего визита командующий МАГАВ провел оперативное совещание, встретился с бойцами пограничной полиции и поблагодарил их за службу. "Мы действовали в Ливане, сражались в Газе, и теперь, когда Государство Израиль нуждается в нас – вы первые, кто пришел сюда", – подчеркнул Брик Ицхак.

По дороге в Сирию командующий МАГАВ также остановился в Мадждаль-Шамсе возле футбольного поля, на которым в результате ракетного обстрела погибли дети. Он подчеркнул, что друзская община – одна из частей израильского общества, полноценный партнер в обеспечении безопасности страны.

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