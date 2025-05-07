Скопа, столкнувшаяся с линией электропередач, доставлена в больницу при "Сафари"

В больницу для диких животных при зоопарке "Сафари" в Рамат-Гане доставили редкую гостью – хищную птицу под названием скопа ("шалах" на иврите). На представленной ветеринарами фотографии птица выглядит обескураженной и встрепанной, как будто ее ударило током. Вот только в ее случае это не "как будто".

Птица была обнаружена под столбом линии электропередач в районе Кадеш-Барнеа, что сразу же навело на подозрения о том, что птица пострадала от удара током. После осмотра в больнице исчезли всякие сомнения: у птицы были раны и отеки на правом плече и левой ноге.

К сожалению, в больнице при "Сафари" нередко сталкиваются с такими травмами, характерными для поражения током: крупные птицы, особенно хищники, очень подвержены им. Когда они сидят на верхушках столбов линии электропередач или на проводах, их большой размах крыльев может привести к замыканию цепи между двумя линиями напряжения, что приводит к поражению током.

В данном случае оказалось достаточно касания проводов крылом и ногой, чтобы замкнуть цепь. Это всегда довольно серьезные травмы: тяжелые ожоги, которые вызывают сильные отеки, легко переходящие в некроз.

Скопа находится на лечении, она получает антибиотики, жидкости, ее кормят из рук, раны осторожно обрабатывают, чтобы предотвратить инфицирование и сохранить жизнеспособность тканей.

Значительная часть таких случаев, к сожалению, заканчивается усыплением пострадавшей птицы. Но на данный момент скопа выглядит сильной и жизнеспособной, и медики надеются, что ее удастся спасти.