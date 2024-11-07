Бригада "Кфир" действует в Джабалии, ликвидированы десятки террористов. Видео

900-я бригада "Кфир" (162-я дивизия) продолжает боевые действия в районе Джабалии, на севере сектора Газы.

В течение нескольких дней силами этой бригады были ликвидированы десятки террористов, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

В операции задействованы пехота, бронетехника, артиллерия и авиация.

Бойцами "Кфира" было обнаружено много оружия и амуниции боевиков ХАМАСа.