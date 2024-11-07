В Джабалии уничтожены 50 террористов ХАМАСа

Силы 162 дивизии продолжают действовать в районе Джабалии и Байт-Лахии на севере сектора Газы, ликвидировав за последние сутки около 50 боевиков ХАМАСа и уничтожая инфраструктуру террора.

При этом ЦАХАЛ продолжает обеспечивать безопасную эвакуацию гражданского населения в южные районы сектора.

В районе Рафиаха силы 143 бригады ликвидировали несколько боевиков ХАМАСа. В центральных районах сектора продолжают действовать силы 99 бригады.