12-й телеканал рассказал о новых подозрениях в адрес сотрудников канцелярии премьер-министра

Как сообщает новостная редакция 12-го телеканала, два высокопоставленных сотрудника канцелярии премьер-министра подозреваются в том, что, в нарушение всех действующих инструкций, получили доступ к компрометирующим материалам, снятым камерами наблюдения.

Журналистка Дафна Лиэль отмечает, что, скорее всего, материалы касаются высокопоставленного военного. На данный момент неясно, намеревались ли сотрудники канцелярии оказывать на него давление. Проверяется также подозрение, что для получения материалов они дали своим подчиненным указание нарушить инструкции.

В комментарии канцелярии главы правительства говорится, что утверждения журналистов лишены фактической основы и что речь идет о новой попытке очернить канцелярию и ее сотрудников, развязав охоту на премьер-министра во время войны.