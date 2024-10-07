В бою на границе Ливана погиб еще один военнослужащий ЦАХАЛа

Разрешено к публикации: в бою на ливанской границе погиб прапорщик резерва Авив Маген, 43 года, их Херута, боец ​​5515-го особого транспортного подразделения "Йехидат а-Ниюд".

Ранее сообщалось, что в бою на ливанской границе погиб старшина резерва Итай Азулай, 25 лет, из Оранита, боец ​​5515-го особого транспортного подразделения "Йехидат а-Ниюд".

В том же бою еще двое бойцов этого подразделения были тяжело ранены.

С начала наземной операции в Газе (с 27 октября 2023 года) на разных фронтах погибли 349 военнослужащих.

С 7 октября, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе и около границы с Газой, около границы с Ливаном и в Ливане, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 729 военнослужащих ЦАХАЛа.