Нетаниягу посетил памятник погибшим 7.10 : "Мы пережили резню, и поднялись как львы"

Глава правительства Биньямин Нетаниягу вместе с мэром Иерусалима Моше Леоном посетил недавно открытый памятник "Железные мечи" – мемориал, созданный в честь иерусалимцев, погибших в "черную субботу" 7 октября. Они зажгли поминальные свечи.

Поминальные свечи были выложены цифрой 87 и датой – 7.10. 87 жителей и жительниц Иерусалима погибли в "черную субботу". На памятнике, открытом около двух недель назад, выгравированы имена военнослужащих, сотрудников служб безопасности и спасательных служб, и гражданских жителей столицы, убитых в результате террористической атаки.

"В этот день здесь и во многих других местах в нашей стране мы вспоминаем павших, мы помним о похищенных, которых мы обязаны вернуть, и помним наших героев, которые отдали свои жизни за защиту нашей страны, – сказал Нетаниягу. – Год назад мы пережили ужасную резню, и мы восстали, как народ, как львы – "Народ, как лев встает и как лев поднимается" ("Бемидбар", глава 23, стих.24 – продолжение стиха гласит: "не ляжет, пока не съест добычи и кровью убитых не утолит жажды", – прим. ред.).

"Из Иерусалима, города, ставшего символом единства, исходит и послание единства, – заявил мэр Иерусалима Моше Леон. – Эта задача стоит перед каждым из нас – продолжать работать вместе, как единое целое, видя то, что объединяет всех нас – ради столицы Израиля Иерусалима, ради Государства Израиль. Месяцы войны научили нас, что наша сила в единстве, и лишь вместе мы победим".