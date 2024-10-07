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Израиль

ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по штабу разведки "Хизбаллы" в Бейруте

время публикации: 07 октября 2024 г., 22:42 | последнее обновление: 07 октября 2024 г., 22:42
ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по штабу разведки "Хизбаллы" в Бейруте
AP Photo/Bilal Hussein

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о нанесении самолетам ВВС удара по штабу разведки "Хизбаллы" в Бейруте.

Ранее ливанские СМИ сообщали, что израильская армия предупредила жителей двух высотных домов в бейрутском квартале Дахия о предстоящем авиаударе, поскольку здания используются "Хизбаллой" в военных целях.

По данным на 19:00, ЦАХАЛ задействовал 100 самолетов военно-воздушных сил для нанесения ударов по объектам "Хизбаллы". Были атакованы более 120 целей, включая объекты региональных подразделений "Хизбаллы" и сил "Радуан", а также пусковые и ракетные установки и штаб разведки "Хизбаллы" на юге Ливана.

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