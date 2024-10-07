ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по штабу разведки "Хизбаллы" в Бейруте
время публикации: 07 октября 2024 г., 22:42 | последнее обновление: 07 октября 2024 г., 22:42
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о нанесении самолетам ВВС удара по штабу разведки "Хизбаллы" в Бейруте.
Ранее ливанские СМИ сообщали, что израильская армия предупредила жителей двух высотных домов в бейрутском квартале Дахия о предстоящем авиаударе, поскольку здания используются "Хизбаллой" в военных целях.
По данным на 19:00, ЦАХАЛ задействовал 100 самолетов военно-воздушных сил для нанесения ударов по объектам "Хизбаллы". Были атакованы более 120 целей, включая объекты региональных подразделений "Хизбаллы" и сил "Радуан", а также пусковые и ракетные установки и штаб разведки "Хизбаллы" на юге Ливана.
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