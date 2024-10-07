Речь Нетаниягу на государственной церемонии по случаю годовщины трагедии 7/10

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу выступил на государственной церемонии, посвященной трагедии 7 октября. Церемонию транслируют все израильские телеканалы.

"Граждане Израиля, год назад, седьмого октября, мы все вступили в судьбоносную битву. Тот день – шаббат Симхат-Тора – навсегда останется в нашей истории как день боли, утраты и неописуемой скорби. В этот день чудовища из ХАМАСа напали на наши поселки, на наших братьев и сестер, которые были так дороги нашим сердцам. Они убивали и похищали младенцев и детей, взрослых и стариков. Они издевались, ранили, насиловали, сжигали и разрушали. Память о наших гражданах, погибших в этой террористической атаке, и память о наших павших героях из рядов Армии обороны Израиля и сил безопасности, навсегда останется в наших сердцах", – с этих слов премьер-министр начал свою речь.

"Седьмого октября мы начали судьбоносную битву, но не были сломлены. Напротив: именно мы действуем, чтобы разгромить наших врагов. И как это не раз случалось в истории Израиля, именно в трудные времена в нас пробуждаются огромные внутренние силы. Мы вместе встали на защиту нашей страны, нашей родины, мобилизовали огромную силу духа. Мы определили и реализуем цели войны: свержение режима ХАМАСа, возвращение домой всех наших заложников, живых и погибших, – это священная миссия, и мы не отступимся, пока не выполним ее; пресечение любой угрозы Израилю из Газы и безопасное возвращение жителей юга и севера в свои дома", – сказал Нетаниягу и продолжил:

"Все это мы делаем благодаря беспримерного взаимного поручительства. В час великого испытания мы снова доказали: мы вечный народ. Народ, который борется за то, чтобы принести свет в мир, народ, который стремится распространять добро и искоренять зло. Народ как лев встанет и как лев поднимется.

На каждой встрече с нашими бойцами, с ранеными, с семьями погибших мы снова и снова слышим то же послание: нельзя прекращать эту битву раньше времени. Пока враг угрожает нашему существованию и миру нашей страны, мы продолжим сражаться. Пока наши заложники в Газе, мы продолжим сражаться. Не откажемся ни от одного из них. Я не откажусь. Пока наши граждане не вернулись в свои дома в безопасности, мы продолжим сражаться. Мы продолжим сражаться и вместе победим. И когда мы победим – не только ради себя, но и ради будущих поколений и всего человечества – мы возродимся в гораздо больших масштабах. Укрепление корней возродит древо жизни.

Ли Дери, мать павшего в бою Саадии Дери, сказала: "Тень – это не темнота. Тень – это знак того, что за ней есть свет. Даже если гора скорби скрывает свет, мы как народ должны взобраться на неё, потому что свет существует. Направление всегда вверх, к свету".

Граждане Израиля, мои дорогие братья и сестры, победа – это свет. Победа гарантирует вечность. Для будущих поколений седьмое октября будет символизировать цену нашего возрождения и отражать масштаб нашей решимости и силу нашего духа. Вместе продолжим сражаться и, с божьей помощью, вместе победим", – сказал Биньямин Нетаниягу и закончил свою речь словами: " Ам Исраэль хай! (Народ Израиля жив)".