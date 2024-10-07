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Израиль

ЦАХАЛ опроверг слухи о проникновении террористов на парапланах из Ливана

время публикации: 07 октября 2024 г., 18:49 | последнее обновление: 07 октября 2024 г., 19:09
ЦАХАЛ опроверг слухи о проникновении террористов на парапланах из Ливана
AP Photo/Kiichiro Sato

Поводом для слухов, появившихся в социальных сетях, стали двое парапланеристов, замеченных над поселком Далтон, недалеко от Цфата.

Региональный совет Мером а-Галиль призвал жителей не выходить на улицу из-за угрозы проникновения террористов и ждать дополнительных распоряжений.

Из армии сообщили, что парапланы были задействованы для снабжения бойцов 91-й дивизии. "В связи с сообщениями о нарушении воздушного пространства Израиля в районе Йесуд а-Маала: речь не идет о происшествии в сфере безопасности", – говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛа.

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