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Израиль

На государственной церемонии памяти жертв 7 октября не будет фотографий похищенных и убитых

время публикации: 07 октября 2024 г., 18:48 | последнее обновление: 07 октября 2024 г., 18:48
На государственной церемонии памяти жертв 7 октября не будет фотографий похищенных и убитых
Chaim Goldberg/Flash90

В понедельник, 7 октября, в 21:15 начнется показ государственной церемонии памяти жертв "черной субботы", подготовленной под руководством министра транспорта Мири Регев и заранее снятой в Офакиме.

В ходе официальной мемориальной церемонии покажут речи главы правительства Биньямина Нетаниягу и президента страны Ицхака Герцога, в ней будут различные концертные выступления и молитва.

Не будет на ней зрителей, фотографий похищенных и погибших. Регев приняла решение не показывать фотографии после того, как семьи многих погибших и захваченных в заложники потребовали, чтобы лица их близких не фигурировали на государственном мероприятии.

Тем не менее, похищенные ХАМАСом израильтяне будут присутствовать в виде страшного символа: 101 пустой стул желтого цвета, символизирующего борьбу за освобождение заложников – напомним, в руках террористов остается 101 человек, и точное количество оставшихся в живых неизвестно.

Церемония будет длиться 65 минут, ее проведут журналистка Хен Зандер, потерявшая свою сестру во время бойни на фестивале Nova, Орин Ганц, чья дочь Эден была похищена и убита в плену, Шимон Атиас, потерявший племянницу Амит Бускила во время фестиваля Nova, Рути Гинзбург, потерявшая сына Шаули в бою, и Юден Фирт из кибуца Кисуфим.

Израиль
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