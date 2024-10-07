"Маген Давид Адом": после обстрела Хайфы и Тверии медпомощь оказана 10 человекам

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передала, что в результате ракетных обстрелов Хайфы и Тверии медицинская помощь потребовалась 10 человекам, они были доставлены в больницы РАМБАМ и "Пория".

В Тверии один человек (мужчина примерно 22 лет) получил тяжелое ранение осколками.

В Хайфе разлетевшимися осколками ракеты был ранен 13-летний подросток. Он был доставлен в больницу в состоянии средней тяжести.

Два человека (мужчины примерно 73 лет и 22 лет) были ранены осколками стекла, выбитого взрывной волной. Они были доставлены в больницу в состоянии средней тяжести.

Еще три человека получили легкие ранения осколками стекла.

Два человека получили травмы по дороге в бомбоубежище.

Одному человеку потребовалась помощь медиков для выведения из состояния нервного шока.