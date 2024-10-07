В Беэр-Шеве пройдут похороны Ширы Хаи Суслик, погибшей в результате теракта

Полиция Израиля сообщает: похороны сержанта пограничной полиции Ширы Хаи Суслик, погибшей вчера в результате теракта в Беэр-Шеве, состоятся сегодня, 7 октября, в 15:30 на военной части городского беэр-шевского кладбища.

По просьбе семьи похороны закрыты для СМИ.

6 октября около 14:30 поступило сообщение о теракте на центральном автовокзале в Беэр-Шеве с применением огнестрельного и холодного оружия. Террорист был застрелен. В результате теракта были ранены 11 человек. Шира Хая Суслик от полученных ранений скончалась. В больницу "Сорока" были доставлены десять раненых: девушка примерно 20 лет в состоянии от средней тяжести до тяжелого (огнестрельное ранение), четверо в состоянии средней тяжести, всем около 20 лет (огнестрельные ранения), пятеро получили легкие ранения и травмы. Трем людям потребовалась помощь медиков для выведения из состояния нервного шока.