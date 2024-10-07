Умер Эльханан Танненбаум, 20 лет назад освобожденный из плена в рамках сделки с "Хизбаллой"

В понедельник, 7 октября, в возрасте 78 лет скончался экс-полковник ЦАХАЛа, наркоторговец Эльханан Танненбаум, освобожденный 20 лет назад из плена в рамках сделки с "Хизбаллой".

Полковник запаса Эльханан Тененбаум был захвачен в плен террористами "Хизбаллы" в Ливане в конце 2000 года. Его семья настаивала на том, что причина пленения Тененбаума заключалась в его высоком армейском посту, и требовала от правительства сделать все возможное для освобождения пленного.

Тененбаум был освобожден в рамках соглашения с "Хизбаллой" в 2004 году. Израиль освободил сотни палестинских заключенных и нескольких ливанских террористов, в том числе одного из главарей "Хизбаллы" Мустафу Дирани, а также передал "Хизбалле" тела погибших боевиков организации. Взамен Израиль получил тела троих похищенных солдат и Эльханана Тененбаума.

Тененбаум отказывался отвечать на вопросы следователей о том, как именно он попал в руки "Хизбаллы", он утверждал, что якобы участвовал в важной разведывательной операции, что находится на службе израильской разведки, а с террористами связывался для того, чтобы получить информацию о местонахождении пленного израильского летчика Рона Арада.

Под тяжестью улик Тененбаум согласился на сделку с прокуратурой. Он рассказал правду (или часть правды) об истинных обстоятельствах пленения в обмен на обещание не отдавать его под суд. Выяснилось, что Тененбаум сотрудничал с террористами, у которых он покупал наркотики. Он подозревается также в том, что передавал террористам информацию об Израиле.

В 2007 году он был разжалован в рядовые в связи с серьезными нарушениями уголовного законодательства (среди которых – торговля наркотиками и подделка документов).