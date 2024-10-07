"Альтернативная" церемония памяти жертв 7 октября состоялась в Тель-Авиве

Неофициальная церемония памяти погибших в "черную субботу" 7.10.23 началась в 19:00 в Тель-Авиве. Организаторы этого мероприятия сообщили, что за первые несколько часов после продажи билетов на эту акцию были проданы 40 тысяч билетов, но ситуация в сфере безопасности и инструкции Управления тылом вынудили организаторов отказаться от привлечения зрителей.

На церемонии присутствуют только близкие похищенных и погибших. Изначально планировалось провести ее на юге страны, но из-за огромного количества желающих принять участие в церемонии ее решили перенести в центр.

"Альтернативная" церемония памяти проводится в противовес церемонии государственной. В отличие от мероприятия, которое проводится под руководством министра Мири Регев, "гражданская" церемония не снималась заранее и идет в прямом эфире по 300 каналам и стримам во всем мире. Средства на проведение "альтернативной" церемонии собирались методом краудфандинга, и в очень сжатые сроки организаторы смогли собрать три миллиона шекелей.

Государственная церемония была снята и смонтирована заранее, она проходит без зрителей, и по требованию близких погибших и похищенных, на ней не представляют их фотографии. Государственная церемония начнется сразу после завершения "альтернативной".