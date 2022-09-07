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    В Израиле

    "Кешет": Лапид намерен сделать Гальон и Михаэли щедрое предложение

    время публикации: | последнее обновление:
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    Flash90

    Премьер-министр Яир Лапид пригласил на встречу главу партии "Авода" Мерав Михаэли и главу партии МЕРЕЦ Зааву Гальон.

    Как сообщает "Кешет", Лапид намерен предложить двум лидерам левого лагеря выгодную для них сделку в случае согласия пойти на выборы совместным списком. Согласно опубликованной информации, Лапид намерен предложить Гальон и Михаэли кооптировать представителей этих партий в его предвыборный список.

    Помимо этого Лапид предложит Гальон и Михаэли преимущество при получении министерских

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    портфелей в том случае, если он сформирует правительство.

    Сообщается, что Лапид собирается провести встречу в том же формате, в котором проходили переговоры между Биньямином Нетаниягу, Бецалелем Смотричем и Итамаром Бен-Гвиром. Лапид будет поочередно встречаться с Гальон и Михаэли и попытается таким образом прийти к соглашению.

    В настоящий момент Михаэли категорически возражает против совместного с МЕРЕЦ участия в выборах. "Этого не будет, Лапиду стоит направить свою энергию в другое русло", – заявила она в беседе с приближенными.

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    В свою очередь, Гальон не отрицает такую возможность. "Если перед подачей списков станет очевидно, что одна из партий не проходит электоральный барьер, я приглашу Мерав Михаэли на встречу, и я убеждена, что мы придем к соглашению", – сказала Гальон.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 31 Августа 2022
    Михаэли против Лапида, Марзель против Бен-Гвира. Конфликты внутри блоков
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