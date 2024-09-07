В Израиле проходят акции протеста с требованием освобождения заложников

Вечером с субботу, 7 сентября, через 11 месяцев после резни 7 октября 2023 года, в Израиле проходят массовые акции протеста с требованием к правительству заключить сделку с террористической организацией ХАМАС, которая позволит освободить остающихся в руках террористов заложников.

Центральная демонстрация, организованная совместно несколькими протестными движениями, проходит в Тель-Авиве, у комплекса генерального штаба "а-Кирия", в котором принимают участие несколько десятков тысяч человек.

В Тель-Авиве перекрыты улицы Каплан, Менахем Бегин, Ласков, Хафтман, Леонардо да Винчи, Дубнов, Даниэль Фриш, Игаль Алон, Дерех а-Шалом.

Крупные акции проходят также в Иерусалиме, Хайфе, Реховоте. В Хайфе произошли столкновения между демонстрантами, перекрывшими движение по улице Фройд, и полицией. Демонстрации проходят и в других районах страны.