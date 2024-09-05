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Израиль

Пятый вечер подряд в Тель-Авиве проходит протест с требованием сделки по похищенным

время публикации: 05 сентября 2024 г., 20:02 | последнее обновление: 05 сентября 2024 г., 20:02
Пятый вечер подряд в Тель-Авиве проходит протест с требованием сделки по похищенным
Avshalom Sassoni/Flash90

Пятый вечер подряд возле базы Генштаба в Тель-Авиве проходит акция протеста, участники которой требуют от правительства пойти на сделку с ХАМАСом для возвращения похищенных. У многих демонстрантов – желтые флаги, символизирующие борьбу за возвращение тех, кого удерживает ХАМАС в секторе Газы.

Ранее с площади перед театром "Габима" выдвинулась колонна демонстрантов, несущая 27 гробов, покрытых израильскими флагами, которые символизируют израильтян, похищенных террористами живыми и убитых в плену.

Аналогичные демонстрации в поддержку семей похищенных проходят и в других городах Израиля.

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