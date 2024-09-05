Пятый вечер подряд в Тель-Авиве проходит протест с требованием сделки по похищенным

Пятый вечер подряд возле базы Генштаба в Тель-Авиве проходит акция протеста, участники которой требуют от правительства пойти на сделку с ХАМАСом для возвращения похищенных. У многих демонстрантов – желтые флаги, символизирующие борьбу за возвращение тех, кого удерживает ХАМАС в секторе Газы.

Ранее с площади перед театром "Габима" выдвинулась колонна демонстрантов, несущая 27 гробов, покрытых израильскими флагами, которые символизируют израильтян, похищенных террористами живыми и убитых в плену.

Аналогичные демонстрации в поддержку семей похищенных проходят и в других городах Израиля.