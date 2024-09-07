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Израиль

ЦАХАЛ: в Газе уничтожены два командира боевиков "Исламского джихада"

время публикации: 07 сентября 2024 г., 17:36 | последнее обновление: 07 сентября 2024 г., 18:02
ЦАХАЛ: в Газе уничтожены два командира боевиков "Исламского джихада"
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что 5 сентября боевые вертолеты ВВС ЦАХАЛа, руководствуясь данными военной разведки, общей службы безопасности и штаба Южного округа, нанесли точечный удар по оперативному штабу террористических организаций ХАМАС и "Исламский джихад" в гуманитарной зоне в Дир аль-Балахе в секторе Газы.

Операция планировалась ЦАХАЛом таким образом, чтобы минимизировать возможный ущерб, который мог быть причинен гражданскому населению Газы.

Были уничтожены несколько террористов, в том числе Абдулла Хаттаб, командир южного батальона Дир аль-Балаха "Исламского джихада", участвовавший вместе со своими боевиками в резне 7 октября, и Хатэм Абу аль-Джадиан, командир восточного батальона Диар аль-Балаха "Исламского джихада", во время войны занимавшийся организацией терактов против израильских военных.

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