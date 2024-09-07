Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 7 сентября: удар по штабу ХАМАСа в школе и по другим целям

В ночь на 6 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы.

Судя по имеющейся информации, удары наносились по целям на севере и в центре сектора Газы. Интенсивность ночных боевых действий возросла по сравнению с прошлой ночью.

ЦАХАЛ сообщил, что был нанесен авиаудар на севере Газы по штабу террористической организации ХАМАС на территории, где ранее располагалась школа "Халима Саадия". ЦАХАЛ подчеркивает, что было сделано все возможное для минимизации ущерба мирному населению. Источники в ПА сообщают о не менее восьми убитых в результате удара по школе "Хаима Саадия" в Джабалии.

На севере сектора: ЦАХАЛ нанес удары по целям в районе Джабалия ан-Назла; ВВС ЦАХАЛа атаковали дом семьи Аль-Джарауи в районе Ан-Наср, в западной части города Газа, есть убитые и раненые; вертолеты ЦАХАЛа обстреливали цели в восточной части города Газа; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в Зайтуне, на юго-востоке города Газа; вертолеты ЦАХАЛа обстреляли цели в Таль аль-Хауа, на юго-западе города Газа.

В центре сектора: ЦАХАЛ нанес удар по дому семьи Шхадэ в западной части Нусейрата, в центре сектора, не менее пяти убитых; ЦАХАЛ нанес удар по цели на открытой местности на западе Нусейрата; источники в Газе сообщали об еще одном авиаударе ЦАХАЛа по цели на северо-западе Нусейрата; источники в Газе заявляли, что силы ЦАХАЛа действуют в Нусейрате; ЦАХАЛ нанес удар по цели на втором этаже Башни Хамам в Аль-Бурейдже, в центре сектора, есть убитые и раненые; артиллерия ЦАХАЛа обстреляла цель в районе Ад-Дауа, к северу от Нусейрата.