БАГАЦ рассматривает увольнение главы ШАБАКа

В 09:00 во вторник, 8 апреля, в Иерусалиме началось заседание Высшего суда справедливости, рассматривающего петиции против увольнения директора общей службы безопасности (ШАБАК) Ронена Бара.

Дело рассматривает состав из трех самых старших судей Верховного суда – председатель Ицхак Амит, судьи Ноам Солберг и Дафна Барак-Эрез.

В зале присутствовали многие бывшие руководители ШАБАКа.

Вскоре после начала заседания суд был вынужден объявить перерыв из-за выкриков в зале и других помех ведению заседания. Из зала удалили кричавшего на судей Ицхака Бонцеля – отца старшего сержанта Амита Бонцеля, погибшего в Газе 6 декабря 2023 года.

Позже было объявлено, что заседание будет проходить без присутствия людей в зале, но трансляция в прямом эфире продолжится.

Правительство настаивает на том, что увольнение главы ШАБАКа является исключительной прерогативой главы кабинета министров, четко прописанной в законе, и что БАГАЦ не имеет права вмешиваться.

Против увольнения Бара были поданы сразу восемь петиций.

Юридический советник правительства Гали Баарав-Миара выступает против увольнения, утверждая, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу находится в состоянии конфликта интересов из-за так-называемого "Катаргейта", расследованием которого занимается ШАБАК.

В связи с этим правительство представляет адвокат Цион Амир. В канцелярии главы правительства говорят, что решение об увольнении Бара было принято задолго до "Катаргейта", и что сам "Катаргейт" инициирован из-за намерения уволить главу ШАБАКа.

Также стоит отметить, что против Баарав-Миары подан иск с требованием не заниматься вопросом увольнения главы ШАБАКа из-за конфликта интересов. Ее муж Цион Миара ранее занимал один из руководящих постов в ШАБАКе.