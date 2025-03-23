Нетаниягу убедил духовных лидеров "Яадут а-Тора" не разваливать правительство

Глава правительства Биньямин Нетаниягу встретился в воскресенье, 23 марта, с духовными лидерами партии "Яадут а-Тора" раввином Моше Гилелем Хиршем, одним из лидеров литовского направления иудаизма, и с адмором Белзских хасидов, одним из лидеров хасидизма.

Нетаниягу пытался добиться поддержки ультраортодоксов на голосовании по бюджету на 2025 год, которое начнется завтра, а также он пытался не допустить ультиматума со стороны "Яадут а-Тора", пригрозившей, что если устраивающий "харедим" закон об освобождении от призыва не будет принят в течение трех месяцев, члены фракции покинут правительство.

Разговор был долгим, и по его завершению раввин Хирш принял решение отказаться в настоящий момент от ультиматума о выходе из правительства. Биньямин Нетаниягу утверждал, что угрозы ультраортодоксов развалить коалицию нанесут ущерб шансам на одобрение закона о призыве.