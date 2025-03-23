x
23 марта 2025
|
последняя новость: 18:07
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
23 марта 2025
|
23 марта 2025
|
последняя новость: 18:07
23 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Нетаниягу убедил духовных лидеров "Яадут а-Тора" не разваливать правительство

время публикации: 23 марта 2025 г., 17:01 | последнее обновление: 23 марта 2025 г., 17:01
Нетаниягу убедил духовных лидеров "Яадут а-Тора" не разваливать правительство
Chaim Goldberg/Flash90

Глава правительства Биньямин Нетаниягу встретился в воскресенье, 23 марта, с духовными лидерами партии "Яадут а-Тора" раввином Моше Гилелем Хиршем, одним из лидеров литовского направления иудаизма, и с адмором Белзских хасидов, одним из лидеров хасидизма.

Нетаниягу пытался добиться поддержки ультраортодоксов на голосовании по бюджету на 2025 год, которое начнется завтра, а также он пытался не допустить ультиматума со стороны "Яадут а-Тора", пригрозившей, что если устраивающий "харедим" закон об освобождении от призыва не будет принят в течение трех месяцев, члены фракции покинут правительство.

Разговор был долгим, и по его завершению раввин Хирш принял решение отказаться в настоящий момент от ультиматума о выходе из правительства. Биньямин Нетаниягу утверждал, что угрозы ультраортодоксов развалить коалицию нанесут ущерб шансам на одобрение закона о призыве.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 21 марта 2025

Накануне принятия госбюджета, на что пойдут налоги от сделки Google-Wiz. Экономический обзор
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 марта 2025

Сегаль: гурские хасиды избили сына министра Поруша
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 марта 2025

Союз Нетаниягу и Саара: скоро выборы? Итоги политической недели