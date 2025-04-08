ЦАХАЛ атаковал склады "Хизбаллы" в глубине Ливана
время публикации: 08 апреля 2025 г., 22:51 | последнее обновление: 08 апреля 2025 г., 22:51
Самолеты ЦАХАЛа нанесли удары по оружейным складам подразделения противовоздушной обороны "Хизбаллы" в долине Бекаа, на востоке Ливана.
В сообщении пресс-службы Армии обороны Израиля подчеркивалось, что наличие оружия в указанном районе представляло угрозу для государства Израиль и являлось грубым нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном.
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