Граффити в Даэйшэ: командир батальона, солдаты которого нарушили приказ, подал в отставку

Командир батальона, бойцы которого оставили антиарабское граффити в деревне Даэйшэ, подал в отставку, взяв на себя ответственность за действия своих солдат. Об этом сообщил телеканал "Кан-11".

В письме, адресованном бойцам батальона, подполковник Л. написал: "Мое дальнейшее пребывание на посту невозможно в ситуации, когда наказанию подвергаются солдаты, выполнявшие мои приказы. Даже если они выполнили задание не так, как я их проинструктировал, ответственность за их действия лежит на мне".

Инцидент в Даэйшэ, около Бейт-Лехема, произошел 2 апреля 2025 года. В деревне действовали бойцы бригады "Эцион" (дивизия "Иудея и Самария"). ЦАХАЛ сообщил, что в ходе внутреннего расследования, проводившегося на уровне командования дивизии "Иудея и Самария" и командования бригады "Эцион", было установлено, что ЦАХАЛа нанесли граффити на здания в деревне, а также повредили оборудование, нарушив инструкции и приказы, отданные при отправлении на операцию.

Командир роты, непосредственно участвовавший операции в Даэйшэ 2 апреля, отстранен от должности. Другому командиру роты того же батальона объявлен выговор. Командир батальона предупрежден об ответственности за действия всех подчиненных. Двое командиров и солдат, участвовавших в инциденте, были отстранены от занимаемых должностей. Взвод, причастный к инциденту, расформирован, заявляет пресс-служба ЦАХАЛа.