Нетаниягу продолжит интервьюировать кандидатов на должность главы ШАБАКа

Вечером 8 апреля канцелярия премьер-министра распространила заявление в связи с решением БАГАЦа по апелляциям против увольнения главы ШАБАКа.

"Судьи несколько раз повторили, что не вызывает сомнения тот факт, что у правительства есть полномочия уволить с должности главу ШАБАКа. Именно поэтому особенно странным выглядит решение отложить на десять дней дату завершения каденции Ронена Бара", - говорится в заявлении.

"Нельзя себе представить результат, в соответствии с которым правительство не сможет уволить провального главу ШАБАКа только из-за начала расследования, которое не имеет отношения ни к одному из министров правительства. Напротив, такой результат позволит провальному главе ШАБАКа, стремящемуся оставаться в должности, начинать расследования против кого-либо из канцелярии или кого-либо из министров и тем самым не допускать своего увольнения", - также говорится в заявлении.

"Премьер-министр продолжит интервьюировать кандидатов на должность главы ШАБАКа", - резюмировали в канцелярии Нетаниягу.

Отметим, что интервьюирование кандидатов не запрещено вердиктом суда.