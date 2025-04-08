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Израиль

Израиль уведомил UNRWA о закрытии шести школ в Иерусалиме

UNRWA
время публикации: 08 апреля 2025 г., 22:17 | последнее обновление: 08 апреля 2025 г., 22:39
Израиль уведомил UNRWA о закрытии шести школ в Иерусалиме
Arie Leib Abrams/Flash90

Агентство ООН по помощи палестинским беженцам (UNRWA) сообщило, что власти Израиля уведомили его о закрытии шести школ в иерусалимском квартале Шуафат. Приказ вступит в силу через 30 дней.

"В школах были проведены обыски. По утверждению представителей UNRWA, вместе с полицией в "облаве" на школы участвовали представители министерства образования.

Абир Исмаил, представитель информационного отдела агентства, обвинил Израиль в "нарушении права детей палестинских беженцев на получение образования".

В агентстве заявляют, что решение правительства Израиля затрагивает 800 детей из арабских кварталов Иерусалима.

28 января 2025 года посол Израиля в ООН Дани Данон уведомил генерального секретаря ООН, что Агентство ООН по помощи палестинским беженцам (UNRWA) обязано прекратить свою работу в Иерусалиме и освободить все занимаемые помещения в израильской столице не позднее 30 января: то есть, в течение 48 часов. Также были уведомлены члены СБ ООН о том, что Израиль прекращает сотрудничество с агентством, уличенным в поддержке террористической деятельности. Дани Данон подчеркнул, что это решение было принято после многих лет безуспешных усилий Израиля побудить ООН действовать против захвата UNRWA ХАМАСом. "Решение отражает существующую реальность: UNRWA потерпело моральный и профессиональный крах и нанесло вред людям, которые должны были пользоваться его услугами".

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