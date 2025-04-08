Полуторагодовалая девочка выпала с третьего этажа в Харише
время публикации: 08 апреля 2025 г., 18:55 | последнее обновление: 08 апреля 2025 г., 19:06
В городе Хариш в Хайфском округе произошла трагедия: полуторагодовалая девочка выпала из окна квартиры на третьем этаже. Сообщение об инциденте поступило в службу скорой помощи "Маген Давид Адом" в 18:33.
Прибывшие на место происшествия медики обнаружили пострадавшего ребенка с тяжелой черепно-мозговой травмой. Оказав девочке неотложную помощь, ее отвезли в больницу "Гилель Яфэ" в тяжелом состоянии.
Полиция ведет расследование обстоятельств происшествия.
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