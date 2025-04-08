Нетаниягу перед возвращением в Израиль: "У Ирана не будет ядерного оружия"

Глава правительства Биньямин Нетаниягу перед возвращением в Израиль после своего визита в США и переговоров с американским президентом Дональдом Трампом сделал несколько важных заявлений, касающихся, в том числе, содержания его переговоров с президентом США.

Нетаниягу напомнил, что это был его второй за последние два месяца визит в Соединенные Штаты и назвал Дональда Трампа своим другом. "Вы могли обратить внимание на близость и большую дружбу между нами, – отметил премьер-министр. – Они выражались, в том числе, и в вопросах, которые мы обсуждали".

"Прежде всего – Иран, – подчеркнул Нетаниягу. – Мы согласны, что у Ирана не будет ядерного оружия. Это может быть достигнуто с помощью соглашения – но тогда это должно быть соглашение по образцу соглашения с Ливией, когда в страну входят, взрывают ядерные объекты, демонтируют оборудование, все это под контролем США и с исполнением США, это хорошо. Вторая возможность – что этого не произойдет, и Иран будет затягивать переговоры, и тогда на столе останется военный вариант. Мы подробно говорили об этом".

Далее глава правительства заявил, что второй темой, которую он обсуждал с Трампом, было будущее сектора Газы. "Мы полны решимости уничтожить ХАМАС, но в то же время, мы полны решимости вернуть всех наших заложников, – подчеркнул Нетаниягу. – Президент посмотрел на меня и сказал журналистам: "Этот человек все время трудится над освобождением заложников". Надеюсь, ему удалось разрушить ежедневно распространяемую обо мне ложь, что я не работаю над этим, что мне все равно. Мне не все равно, я делаю это, и в этом мы также добьемся успеха".

Глава правительства поделился тем, что обсудил с Трампом будущее сектора Газы и рассказал о контактах со странами, взвешивающими возможность принять большое количество палестинцев. "Это важно, поскольку в конечном итоге это то, что должно произойти", – добавил Нетаниягу.

Третьим обсуждаемым вопросом, по словам премьер-министра, была экспансия Турции и ее стремление к созданию военных баз в Сирии, что будет непосредственно угрожать безопасности Израиля. "Я сказал об этом президенту Трампу, который является моим другом, но в то же время и другом Эрдогана: "Если нам потребуется ваша помощь – мы обсудим это".

Четвертой обсуждаемой темой была тема пошлин. "Президент Трамп просил страны снизить их торговый дефицит с Соединенными Штатами до нуля, я пообещал ему сделать это. Это меньшее, что мы можем сделать для США и их президента, которые так много делают для нас", – подчеркнул глава правительства, добавив, что обсуждались "и другие вещи, о которых вы услышите позже".