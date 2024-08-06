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Ближний Восток

Насралла: "Задержка удара по Израилю – часть нашего ответа. Это психологическая война"

время публикации: 06 августа 2024 г., 20:15 | последнее обновление: 06 августа 2024 г., 20:29
Насралла: "Задержка удара по Израилю – часть нашего ответа. Это психологическая война"
Трансляция "Аль-Манар"

Генеральный секретарь ливанской "Хизбаллы" Хасан Насралла выступил с речью, приуроченной к истечению недели со дня ликвидации главы боевого крыла террористической группировки Фуада Шукра. Он заявил, что "Хизбалла" ответит на "израильскую агрессию", какие бы последствия это не представляло для региона.

Главарь террористов подчеркнул, что у нынешнего противостояния есть и психологический аспект. По его словам, именно поэтому сопротивление не спешит с ударом. "Ожидание Израиля – это также часть нашего ответа. Израильтяне, стоя на цыпочках, напряженно ждут, когда же будет нанесен удар", - сказал он.

Насралла, выступавший перед своими сторонниками по видеосвязи, подчеркнул, что, скорее всего, удар по Израилю "Хизбалла" нанесет вместе с Ираном, мстящим за смерть в Тегеране лидера ХАМАСа Исмаила Ханийи. Однако группировка готова нанести мощный удар, даже если ей придется действовать самостоятельно.

"Тот факт, что сионисты нуждаются в помощи США, свидетельствует: они уже не те, что были раньше. Они уже не способны защитить себя без американской и западной помощи. А ведь в свое время они в одиночку побеждали коалицию арабских армий", – заявил он.

Ближний Восток
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