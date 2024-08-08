МИД Израиля аннулирует дипломатический статус представителей Норвегии в палестинской автономии

На фоне ряда односторонних антиизраильских шагов Норвегии министр иностранных дел Исраэль Кац отдал распоряжение аннулировать дипломатический статус сотрудников посольства Норвегии в Израиле, которые представляли Норвегию в палестинской автономии.

Руководитель посольства Норвегии в Израиле был приглашен в министерство иностранных дел, где ему вручили дипломатическую ноту, информирующую Норвегию о решении израильских властей.

В посольстве Норвегии в Израиле существовал отдел из восьми норвежских дипломатов, которые занимались исключительно контактами с палестинской автономией, включая дипломатические и консульские вопросы. Министр иностранных дел Исраэль Кац распорядился разорвать связи между посольством Норвегии в Израиле и представительством Норвегии в палестинской автономии – работающим в Израиле.

Дипломатический статус в Израиле норвежских представителей, отвечавших за контакты с палестинской автономией, был отменен. Отмена их дипломатического статуса вступит в силу через семь дней после принятия решения.

"У антиизраильской политики есть цена, – пояснил свое решение Исраэль Кац. – Вместо того, чтобы после 7 октября включиться в борьбу с палестинским террором и поддержать Израиль, который сражается с возглавляемой Ираном осью зла, Норвегия решила наградить насильников и убийц ХАМАСа признанием палестинского государства. Не удовлетворившись этим, Норвегия присоединилась к антиизраильскому иску в Международном уголовном суде".

"Норвегия проводит одностороннюю пропалестинскую политику, и поэтому она будет отключена от палестинского вопроса, – подчеркнул Исраэль Кац. – Сегодня я отдал распоряжение прекратить представительство посольства Норвегии в Израиле в отношении палестинской автономии".