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    В Израиле

    Операция в Дженине: трое террористов убиты, трое задержаны

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    Операция в Дженине: трое террористов убиты, трое задержаны
    Пресс-служба ЦАХАЛа     Оружие террористов
    Пресс-служба ЦАХАЛа

    В ночь на четверг, 8 декабря, подразделения Армии обороны Израиля и подразделения "псевдоарабов" пограничной полиции (ЯМАС) провели операцию по задержанию троих разыскиваемых террористов.

    В ходе операции произошла перестрелка между военными и боевиками. Трое террористов были убиты. Среди израильтян потерь нет. Задержанные вывезены из Дженина.

    Информация о гибели троих жителей Дженина подтверждается министерством здравоохранения Палестинской автономии. Сообщается также о множестве раненых (число уточняется), некоторые из которых в тяжелом состоянии.

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    Названы имена убитых: Садаки Закарна (житель Дженина), Тарик ад-Дамадж (житель Дженина), Ата Шалаби (житель Кабатии). Все они были боевиками террористических группировок, о чем свидетельствуют их фотографии в социальных сетях с оружием в руках и заявления различных экстремистских организаций в Дженине.

    "Палестинский информационный центр" отмечает, что ЦАХАЛ при проведении операции задействовал много транспортных средств, включая военный бульдозер. На крышах и балконах домов были размещены снайперы. Сообщается, что в ходе перестрелки был причинен ущерб машине скорой помощи (утверждается, что ее обстреляли израильские военные).

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    Судя по имеющейся информации, военные, бойцы пограничного спецназа и сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК) прибыли в Дженин для проведения операции по задержанию подозреваемых в терроре. Десятки боевиков попытались сорвать операцию, открыв огонь по военным и применяя взрывные устройства. Был открыт ответный огонь на поражение.

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    Источники агентства Safa сообщают, что в перестрелке с израильскими военными участвовали боевики "Дженинской бригады" (сводное подразделение "Бригад Аль-Кудса", военного крыла "Исламского джихада", и "Бригад мучеников Аль-Аксы", военного крыла ФАТХа), а также боевики "Бригад Изаддина аль-Касама" (военное крыло ХАМАСа).

    В Дженине проходят похороны убитых террористов. Объявлено о "всеобщей забастовке" в городе.

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    По данным "Палестинского информационного центра", минувшей ночью на территории ПА и в Иерусалиме израильскими военными, пограничниками и спецслужбами были задержаны 16 подозреваемых в терроре. ЦАХАЛ заявляет о 15 задержанных по подозрению в террористической деятельности (в отчете не учтен Иерусалим).

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    Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что минувшей ночью в Иудее и Самарии продолжалась масштабная операция "Волнорез" по задержанию лиц, подозреваемых в террористической деятельности. В операции были задействованы военные, бойцы пограничной полиции и сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК). Операции проводились в городах Дженин, Бейт-Лехем, Хеврон, в деревнях Абу-Дис, Байтут, Сильуад, Аната, Айн, Наби-Салах, Байт-Рима, Махафия, Джабль-Шамли, Байт-Фурик, Ятта, Хирбат Кармаль. В ходе некоторых операций произошли столкновения. Среди израильтян пострадавших нет. В общей сложности в ходе проведенных операций минувшей ночью были задержаны 15 разыскиваемых, заявляет ЦАХАЛ. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа. Конфискованы оружие и боеприпасы.

    Особое внимание в отчете ЦАХАЛа уделяется операции в Дженине, где были задержаны разыскиваемые террористы Ахмад Джарадат и Даджаф Баджс Каид (ранее отбывал срок в тюрьме за террор, в последнее время был офицером службы безопасности ПА). Имя третьего задержанного военные не указывают, но о нем пишут палестинские СМИ: это Халид Абу аль-Хигу, входящий в руководство террористической организации "Народный фронт освобождения Палестины", ранее отбывавший срок в израильской тюрьме.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 7 Декабря 2022
    Ликвидирован террорист, обстрелявший армейский блокпост возле Офры
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 7 Декабря 2022
    Около Офры боевики обстреляли армейский блокпост, никто из израильтян не пострадал
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 7 Декабря 2022
    Операция "Волнорез" продолжается: задержаны восемь подозреваемых в терроре
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 7 Декабря 2022
    На Хевронском нагорье из страйкбольного ствола обстрелян израильский автомобиль, в котором находился офицер ЦАХАЛа
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