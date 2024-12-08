Часть Голанских высот объявлена закрытой военной зоной

Командование Северным округом ЦАХАЛа объявило, что, в связи с ситуацией в Сирии, временно закрываются школы в четырех друзских населенных пунктах на севере Голанских высот.

Школы не будут пока работать в Мадждаль-Шамсе, Масаде, Эйн-Кании и Букате. При этом детские сады продолжат пока работать в обычном режиме.

Режим работы образовательных учреждений в других районах Голанских высот не меняется.

ЦАХАЛ также объявил закрытой военной зоной районы Мером Голан, Эйн-Зиван, Буката. В некоторые районы фермерам будет организован ограниченный доступ.