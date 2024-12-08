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Израиль

После падения режима Асада силы ЦАХАЛа в состоянии повышенной готовности на границе с Сирией

Пресс-служба ЦАХАЛа
Сирия
время публикации: 08 декабря 2024 г., 07:20 | последнее обновление: 08 декабря 2024 г., 07:27
После падения режима Асада силы ЦАХАЛа в состоянии повышенной готовности на границе с Сирией
Пресс-служба ЦАХАЛа

Силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), дислоцированные около границы с Сирией, приведены в состояние повышенной боевой готовности после падения режима Башара Асада.

Израильские военные готовятся к возможному отражению попыток проникновения на территорию Израиля со стороны Сирии.

Ранее командованием ЦАХАЛа было принято решение об усилении присутствия ЦАХАЛа на Голанских высотах, чтобы укрепить оборону на границе с Сирией и подготовиться к любому варианту развития событий в этом районе.

ЦАХАЛ сообщал, что в приграничный район перебрасываются дополнительные подразделения, возводятся фортификационные сооружения.

Отметим, что события в Сирии развиваются стремительно. Режим Асада пал буквально в считанные дни после того, как силы джихадистской группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" и отрядов протурецкой вооруженной оппозиции начали наступления с севера на юг страны.

Израиль
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