После падения режима Асада силы ЦАХАЛа в состоянии повышенной готовности на границе с Сирией

Силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), дислоцированные около границы с Сирией, приведены в состояние повышенной боевой готовности после падения режима Башара Асада.

Израильские военные готовятся к возможному отражению попыток проникновения на территорию Израиля со стороны Сирии.

Ранее командованием ЦАХАЛа было принято решение об усилении присутствия ЦАХАЛа на Голанских высотах, чтобы укрепить оборону на границе с Сирией и подготовиться к любому варианту развития событий в этом районе.

ЦАХАЛ сообщал, что в приграничный район перебрасываются дополнительные подразделения, возводятся фортификационные сооружения.

Отметим, что события в Сирии развиваются стремительно. Режим Асада пал буквально в считанные дни после того, как силы джихадистской группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" и отрядов протурецкой вооруженной оппозиции начали наступления с севера на юг страны.