Возражения отклонены: Нетаниягу на следующей неделе начнет давать показания в суде

В четверг, 5 декабря, суд отклонил просьбы премьер-министра Биньямина Нетаниягу об изменении порядка дачи свидетельских показаний. Таким образом, начиная с 10 декабря, Нетаниягу должен будет выступать в качестве свидетеля в окружном суде Тель-Авива три раза в неделю, с 10 до 16.

Заседания будут проходить в подземном зале заседаний, защищенном от ракетных обстрелов.

Решение о переносе процесса из Иерусалима в Тель-Авив было принято с учетом рекомендаций служб, отвечающих за безопасность премьер-министра.