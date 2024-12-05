Возражения отклонены: Нетаниягу на следующей неделе начнет давать показания в суде
время публикации: 05 декабря 2024 г., 17:20 | последнее обновление: 05 декабря 2024 г., 17:32
В четверг, 5 декабря, суд отклонил просьбы премьер-министра Биньямина Нетаниягу об изменении порядка дачи свидетельских показаний. Таким образом, начиная с 10 декабря, Нетаниягу должен будет выступать в качестве свидетеля в окружном суде Тель-Авива три раза в неделю, с 10 до 16.
Заседания будут проходить в подземном зале заседаний, защищенном от ракетных обстрелов.
Решение о переносе процесса из Иерусалима в Тель-Авив было принято с учетом рекомендаций служб, отвечающих за безопасность премьер-министра.
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