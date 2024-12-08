"Галей ЦАХАЛ": силы 98-й дивизии переброшены на границу с Сирией

В блоге Х радиостанции "Галей ЦАХАЛ" военный корреспондент Дорон Кадош сообщил, что силы 98-й дивизии, включая бригаду "Цанханим" и бригаду коммандос, переброшены на границу с Сирией.

Ранее 98-я дивизия ЦАХАЛа действовала на юге Ливана.

До начала наступления сирийских оппозиционных сил в Сирии границу с этой страной контролировали силы 210-й дивизии ЦАХАЛа.

После падения режима Башара Асада в Сирии силы ЦАХАЛа, дислоцированные около границы с Сирией, были приведены в состояние повышенной боевой готовности после падения режима Башара Асада. Израильские военные готовятся к возможному отражению попыток проникновения на территорию Израиля со стороны Сирии.

В официальном заявлении ЦАХАЛа утром 8 декабря говорится: "В свете событий в Сирии и в соответствии с оценкой ситуации и возможностью проникновения вооруженных людей в буферную зону, ЦАХАЛ развернул силы в буферной зоне и в нескольких необходимых для обороны точках, это делается в целях обеспечения безопасности поселков на Голанских высотах и ​​граждан Израиля. Подчеркнем, что ЦАХАЛ не вмешивается в события, происходящие в Сирии. ЦАХАЛ будет продолжать действовать так и насколько необходимо, чтобы сохранить буферную зону и защитить Государство Израиль и его граждан".

Судя по имеющимся данным, силы ЦАХАЛа развернуты в районе Хан-Арнабэ, обычно контролируемом миссией ООН.

Отметим, что впервые с 1974 года бронетехника ЦАХАЛа введена в буферную зону на границе Израиля и Сирии.

Ранее командованием ЦАХАЛа было принято решение об усилении присутствия ЦАХАЛа на Голанских высотах, чтобы укрепить оборону на границе с Сирией и подготовиться к любому варианту развития событий в этом районе.

ЦАХАЛ сообщал, что в приграничный район перебрасываются дополнительные подразделения, возводятся фортификационные сооружения.

Отметим, что события в Сирии развиваются стремительно. Режим Асада пал буквально в считанные дни после того, как силы джихадистской группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" и отрядов протурецкой вооруженной оппозиции начали наступления с севера на юг страны.