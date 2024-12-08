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Израиль

Лапид: "На фоне событий в Сирии важно как никогда создать сильную региональную коалицию"

Сирия
Яир Лапид
время публикации: 08 декабря 2024 г., 08:32 | последнее обновление: 08 декабря 2024 г., 08:38
Лапид: "На фоне событий в Сирии важно как никогда создать сильную региональную коалицию"
Miriam Alster/Flash90

Лидер израильской оппозиции, глава партии "Еш Атид" Яир Лапид заявил утром 8 декабря: "На фоне событий в Сирии важно как никогда создать сильную региональную коалицию с Саудовской Аравией и странами, подписавшими соглашение Авраама".

"Это позволит совместно справляться с региональной нестабильностью", – считает Лапид.

Далее лидер оппозиции сказал: "Иранский альянс значительно ослаб, и Израиль должен стремиться к всеобъемлющему политическому достижению, которое также поможет справиться с ситуацией в Газе и в Иудее и Самарии".

Израиль
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