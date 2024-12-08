Лапид: "На фоне событий в Сирии важно как никогда создать сильную региональную коалицию"

Лидер израильской оппозиции, глава партии "Еш Атид" Яир Лапид заявил утром 8 декабря: "На фоне событий в Сирии важно как никогда создать сильную региональную коалицию с Саудовской Аравией и странами, подписавшими соглашение Авраама".

"Это позволит совместно справляться с региональной нестабильностью", – считает Лапид.

Далее лидер оппозиции сказал: "Иранский альянс значительно ослаб, и Израиль должен стремиться к всеобъемлющему политическому достижению, которое также поможет справиться с ситуацией в Газе и в Иудее и Самарии".