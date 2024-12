СМИ: ночью ЦАХАЛ атаковал в Сирии склады современного оружия

В блоге Х радиостанции "Галей ЦАХАЛ" военный корреспондент Дорон Кадош со ссылкой на сообщения неких зарубежных источников сообщил: минувшей ночью ЦАХАЛ атаковал в Сирии склады современного оружия из опасения, что оно попадет в руки повстанцев.

В ночь на 8 декабря телеканал "Аль-Манар", принадлежащий "Хизбалле", сообщал, что ВВС ЦАХАЛа атаковали пограничный пункт Аль-Джусия, в провинции Хомс, на границе Ливана и Сирии. Удар был нанесен вскоре после того, как антиасадовские силы вошли в город Аль-Кусайр (провинция Хомс), расположенный недалеко от одноименного пограничного перехода и использовавшийся для переброски оружия "Хизбалле" из Сирии, передает телеканал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой". Силы "Хизбаллы" покинули Аль-Кусайр. И, судя по всему, ВВС ЦАХАЛа атаковали отступающий конвой "Хизбаллы" на сирийской территории, передает агентство Reuters.

Источники Reuters сообщают, что в ночь на 8 декабря Аль-Кусайр покинули не менее 150 бронемашин с сотнями боевиков "Хизбаллы", которые направлялись в сторону Аль-Джусии, к границе с Ливаном. Потери "Хизбаллы" в результате удара израильских ВВС уточняются.

Отметим, что вечером 6 декабря 12-й канал израильского телевидения, ссылаясь на публикации "иностранных СМИ", сообщал, что ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по складу с химическим оружием на территории Сирии. Данная информация не комментировалась ЦАХАЛом и не подтверждалась властями Сирии. Более того, не было никаких сообщений "иностранных СМИ" по этому поводу. На что обращал внимание, в частности, сайт Times of Israel, редакция которого предполагает, что ссылка на "иностранные СМИ" была дана, чтобы обойти военную цензуру. Примечательно, что информации об израильском авиаударе по складу химического оружия в Сирии не было и в ленте мониторинговой группы The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Ранее разные СМИ, в частности израильская газета "Гаарец", писали об опасениях Израиля по поводу того, что химическое оружие режима Башара Асада может попасть в руки джихадистов, которые ведут наступательные действия, двигаясь с севера в сторону Дамаска. Звучали опасения и по поводу того, что режим Асада может использовать химическое оружие против своих противников в Сирии.

Удары по целям в Сирии в 2013-2024 годах, осуществленные ЦАХАЛом или приписываемые израильской армии

(список может быть неполным и неточным, не учтены ответные удары ЦАХАЛа по группам террористов на сирийской территории и некоторые удары на востоке Сирии, которые могли осуществить американские военные)

2024 год

8 декабря. СМИ: ночью ВВС ЦАХАЛа атаковали отступающие силы "Хизбаллы" на западе Сирии, в провинции Хомс.

6 декабря. 12-й канал израильского телевидения, ссылаясь на публикации "иностранных СМИ", сообщил, что ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по складу с химическим оружием на территории Сирии.

6 декабря. ВВС ЦАХАЛа атаковали перевалочные базы "Хизбаллы" и пути доставки оружия в Сирии и на сирийско-ливанской границе – в Аль-Джусии и Аль-Ариде.

3 декабря. Израильские ВВС уничтожили в районе Дамаска эмиссара "Хизбаллы" в армии Сирии Салмана Нимра Джамаа.

30 ноября. ВВС ЦАХАЛа атаковали военную инфраструктуру на сирийской территории вблизи пограничных переходов между Сирией и Ливаном, которые активно использовались террористической организацией "Хизбалла" для переброски оружия.

26 ноября. ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в двух населенных пунктах в провинции Хомс.

25 ноября. ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по мостам через реку Аль-Аси в провинции Хомс. По предварительным данным, погибли двое боевиков "Хизбаллы" и не менее пяти человек ранены.

20 ноября. Нанесен удар по цели в Тадморе (Пальмире, провинция Хомс). По сведениям SOHR, был атакован штаб проиранских ополченцев. Сообщается о гибели более 40 человек, десятки ранены. SOHR отмечает, что большинство пострадавших "не сирийцы": речь идет о главарях и боевиках проиранских группировок из Ирака, Ливана, Афганистана. Среди атакованных целей был склад вооружений и "встреча на высоком уровне", на которой лидеры проиранских группировок общались с высокопоставленными представителями "Хизбаллы"

14 ноября. Удары по целям в Аль-Маззе и Кудсайе на западе Дамаска. SOHR: атаку осуществили ВВС ЦАХАЛа, есть убитые. ЦАХАЛ заявил, что были атакованы штаб и еще один военный объект "Исламского джихада".

13 ноября. Сирийские источники сообщают об авиаударах в районе провинции Хомс, в городе Аль-Кусайр вблизи ливанской границы. Сообщается также об авиаударах по целям на дорогах между Сирией и Ливаном.

11 ноября. Источники: ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям около сирийского города Хомс. Были атакованы склад боеприпасов и несколько грузовиков "Хизбаллы".

10 ноября. Нанесен удар по целям в районе Сайда Зайнаб, на юге Дамаска.

9 ноября. Удары по целям в районе Идлиба. SOHR: были атакованы позиции "Хизбаллы" и проиранских ополченцев. Кроме того, в районе Аль-Сафир атаке подвергся научно-исследовательский центр. Сообщалось об убитых и раненых

5 ноября. Ливанские источники сообщают об авиаударах, нанесенных израильскими истребителями по целям в районе Аль-Кусайр, расположенном на западе Сирии в провинции Хомс, неподалеку от границы с Ливаном. По данным Сирийского центра мониторинга прав человека, целью атаки были склады "Хизбаллы". ЦАХАЛ подтвердил факт атаки, подчеркнув, что по данным разведки, "Хизбалла" расширила свою деятельность в Сирии, в районе города Аль-Кусейр в провинции Хомс неподалеку от границы с Ливаном, с целью поставки вооружений через пограничные переходы, находящиеся под контролем сирийского режима. Вечером 5 ноября в районе Хомса вновь были слышны взрывы.

4 ноября. По сообщению Сирийского центра мониторинга прав человека, Израиль нанес три авиаудара по разным фермам к югу и юго-востоку от Бас ас-Сайида Зейнаб – южного пригорода Дамаска. Данные фермы ранее использовались как места отдыха и лагеря иранского Корпуса Стражей Исламской Революции и шиитской террористической организации "Хизбалла". Мониторинговая группа SOHR пишет, что в результате удара погибли два человека и пятеро пропали без вести.

31 октября. ЦАХАЛ атаковал штаб подразделения "Радуан" и склады оружия "Хизбалла" в районе Аль-Кусайр, на территории Сирии, недалеко от границы с Ливаном, а также инфраструктуру "подразделения 4400", отвечающего в "Хизбалле" за переправку оружия из Сирии в Ливан. Факт данной атаки официально подтвержден командованием ЦАХАЛа. Спустя несколько часов сирийские источники сообщили о второй волне атак.

29 октября. SOHR: нанесен авиаудар по цели на юге Сирии, в провинции Дараа.

24 октября. Сирийские СМИ: ВВС Израиля нанесли удары по цели в районе Дамаска и по цели в провинции Хомс. SOHR: есть убитые.

21 октября. В Дамаске атакован автомобиль, погибли двое. ЦАХАЛ подтвердил свою причастность к взрыву, сообщив, о ликвидации нового командира подразделения 4400, отвечавшего за переброску денег и оружия от Ирана – "Хизбалле".

17 октября. SANA: ВВС Израиля нанесли удары по целям в портовом городе Латакия, на северо-западе Сирии. SOHR: удар был нанесен по складу оружия.

10 октября. SOHR сообщает, что ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по дороге в районе Хош ас-Саид в округе Кусайра, недалеко от границы с Ливаном.

10 октября. ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по оружейным складам "Хизбаллы" и Ирана в в городе Хассия в провинции Хомс.

9 октября. Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в ходе совместных действий 210-й дивизии и ВВС, в районе Кунейтры на юге Сирии был ликвидирован боевик оперативного подразделения "Голанское досье", являющегося филиалом "Хизбаллы". Адхам Джахут передавал "Хизбалле" информацию от сирийских официальных лиц, а также собранные им разведданные.

8 октября. Сирийские СМИ: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по дому в квартале Мезза в Дамаске. Сообщается о погибших и раненых.

3 октября. Сирийские СМИ: ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в сирийском портовом городе Джаблэ, к югу от Латакии. Позже израильские ВВС атаковали цели на сирийско-ливанской границе около сирийского города Кусайр. А днем БПЛА ЦАХАЛа атаковали цели в районе Димаса, к северо-западу от Дамаска, недалеко от границы с Ливаном.

2 октября. ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по цели в Дамаске. Среди убитых Хасан Джафар Касир, зять экс-генсека террористической организации "Хизбалла" Хасана Насраллы, ликвидированного ранее в Бейруте.

1 октября. ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в Дамаске и окрестностям.

30 сентября. ВВС ЦАХАЛа атаковали цель около Дамаска. ВВС ЦАХАЛа атаковали штаб 4-й танковой дивизии армии Сирии.

29 сентября. ВВС ЦАХАЛа атакуют цели в районе сирийско-ливанской границы, не позволяя осуществлять поставки вооружений из Сирии в Ливан.

28 сентября. На юге Сирии уничтожен главарь местного отделения ХАМАСа Ахмад Мухаммад Фахд.

27 сентября. Нанесен удар по военному объекту на сирийской территории, в районе Кфар-Ябус, недалеко от границы Ливана. По данным минобороны Сирии, в результате этого удара пять сирийских военнослужащих были убиты, один ранен.

24 сентября. Авиаудары нанесены по целям в района морского порта в Тартусе.

20 сентября. Авиаудар по автомобилю на трассе из Дамаска к границе. Один убитый, один раненый.

11 сентября. Авиаудар по автомобилю на трассе Дамаск-Кунейтра. Двое убитых.

8 сентября. По данным сирийских СМИ, ВВС ЦАХАЛа осуществили массированную атаку на цели в Сирии, которая длилась более трех часов. В ходе четырех волн атаки были нанесены удары по множеству целей в Дамаске, Масьяфе, Тартусе, Хомсе, Хаме и др. SOHR сообщает о не менее 25 убитых и десятках раненых.

28 августа. СМИ: БПЛА ЦАХАЛа атаковал транспортное средство на трассе Дамаск-Бейрут на сирийской стороне, около границы с Ливаном.

23 августа. Ночью над Дамаском были слышны взрывы. Сирийское государственное агентство SANA сообщило, что ПВО Сирии отражают атаку ВВС Израиля в пригороде Дамаска. Днем того же дня в сирийских СМИ появились сообщения о воздушном ударе по целям в районах Хомс и Хама. Сообщалось об убитых проиранских ополченцах.

8 августа. Взрывы на авиабазе Эш-Шайрат, в провинции Хомс. Предположительно, ЦАХАЛ нанес удар по складам с оружием на территории базы. Министерство обороны Сирии сообщило о ранении четырех военнослужащих.

2 августа. ВВС Израиля атаковали колонну автоцистерн на территории Сирии, следовавшую в сторону ливанской границы, передает AFP. Ливанский источник сообщил, что удар по цели был нанесен в районе Хауш ас-Саид Али (к югу от сирийского Хомса, рядом с границей Ливана).

20 июля. SOHR: ЦАХАЛ нанес ракетные удары по военным объектам в провинции Дараа, на юге Сирии.

14 июля. Сирийские СМИ сообщают об ударе израильского БПЛА по автомобилю боевиков "Хизбаллы" на шоссе Дамаск – Бейрут.

14 июля. ЦАХАЛ объявил о нанесении ударов по целям на сирийской территории: в ответ на запуск БПЛА в сторону Эйлата атаке подверглись штаб и военная инфраструктура, используемые сирийской армией.

12 июля. ЦАХАЛ заявляет, что был нанесен удар по цели на юге Сирии, в районе Тасиль (около 10 км от границы с Израилем). SOHR: ЦАХАЛ выпустил три ракеты по позициям возле Адуана и Тасиля (провинция Дараа). Сведений о пострадавших нет.

10 июля. ЦАХАЛ заявляет, что израильские танки и артиллерия обстреляли военную инфраструктуру сирийской армии. Атака была осуществлена в ответ на нарушения в буферной зоне соглашения о разделении сил между Израилем и Сирией.

9 июля. SOHR: БПЛА, вероятно израильский, атаковал автомобиль "Хизбаллы" около Дамаска. Один убитый.

9 июля. Минобороны Сирии сообщает об ударах ВВС ЦАХАЛа по целям в сирийском порту Баниас (между Латакией и Тартусом). Сирийская оппозиция: целью было иранское оружие, недавно доставленное в порт Баниас и предназначавшееся для ливанской "Хизбаллы".

27 июня. Минобороны Сирии сообщает об ударах ВВС ЦАХАЛа по целям к югу от Дамаска. SOHR: целью атаки был технологический центр при институте Джихад аль-Бинаа, фактически контролируемый ливанской "Хизбаллой" и проиранскими ополченцами. Есть убитые и раненые.

19 июня. Минобороны Сирии: ЦАХАЛ нанес удар по целям в районе Кунейтры и Дараа, убит офицер, причинен ущерб.

3 июня. Нанесен удар по военному объекту около Алеппо. Минобороны Сирии возложило ответственность на Израиль. SOHR заявляет о не менее 12 убитых боевиках проиранских сил. Подтверждена гибель одного из советников КСИР.

29 мая. Cирийская мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) передала, что израильские ВВС нанесли удар как минимум по одному военному объекту, находящемуся восточнее Хомса, в "зоне влияния "Хизбаллы". Еще один удар был нанесен по цели в районе Банияса.

20 мая. ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в районе Хомса.

2 мая. Сирийская мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) сообщила о серии взрывов в Дамаске.

19 апреля. Сирийские СМИ сообщили, что ВВС ЦАХАЛа атаковали военный аэродром Ат-Талаа в районе Суайды, на юге Сирии.

14 апреля. На фоне иранского ракетного удара по Израилю из Сирии сообщили: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по международному аэропорту в Дамаске.

1 апреля. SOHR передает, что "израильская авиация" атаковала цель в районе Аль-Мазэ на западе Дамаска. "Аль-Арабия" сообщает о взрывах возле иранского консульства в Дамаске, которое в настоящее время выполняет функции посольства. В результате атаки были убиты семь офицеров иранского КСИР, включая двух бригадных генералов, а также еще шесть сирийцев и представителей "Хизбаллы".

31 марта. Атакованы две цели в пригороде Дамаска. По данным SOHR, целями атаки были научно-исследовательские центры в районах Джамрайя и Ад-Димас. Сообщается о двух раненых.

30-31 марта. Нанесены авиаудары по целям в Дараа, на юге Сирии.

29 марта. Нанесены авиаудары по целям в провинции Алеппо. SOHR заявляет о десятках убитых.

28 марта. Нанесен авиаудар по целям к югу от Дамаска.

26 марта. Нанесены авиаудары по объектам проиранских сил в Дир аз-Зуре и Аль-Маядине, на востоке Сирии, около границы с Ираком. Среди убитых и раненых представители КСИР.

24 марта. Атакована цель в пригороде Дамаска.

20 марта. Три взрыва в городе Аль-Маядин на востоке Сирии. Замечены три БПЛА. Удары были нанесены по объектам проиранских сил. В Сирии заявляли, что атака могла быть осуществлена как американцами, так и израильтянами.

19 марта. Нанесены удары по целям около Дамаска. SOHR: к северу от Дамаска ВВС ЦАХАЛа уничтожили склады оружия "Хизбаллы" и иранских ополченцев, есть убитые и раненые.

16-17 марта. Нанесены удары по целям к северу от Дамаска и на юге Сирии. Поражен склад оружия проиранских сил.

1 марта. SOHR: с воздуха, видимо израильтянами, нанесен удар по вилле в районе Батрая на южной окраине Баниаса, в провинции Тартус, на западном побережье Сирии. В этой вилле проживали некие люди, связанные с Ираном. SOHR заявляет об убитых "иранском командире" и двух его сопровождающих.

29 февраля. Сирийские источники сообщают, что БПЛА ЦАХАЛа нанес удар по автомобилю "Хизбаллы" в провинции Хомс, около сирийско-ливанской границы. Один убитый.

28 февраля. Атаке с воздуха подвергся район Сайда Зайнаб, к югу от Дамаска. Работают системы ПВО. Государственный телеканал Сирии передал, что речь идет об "агрессивных действиях Израиля". По данным SOHR, убиты двое боевиков "Хизбаллы".

21 февраля. Вторая атака за день. По данным SOHR, днем были атакованы объекты, принадлежащие иранским ополченцам к юго-западу от Дамаска. Сообщалось также о нанесении ударов по цели в Байт-Джинне, к западу от Дамаска, недалеко от границы с Израилем.

21 февраля. Сирийское государственное агентство SANA передает, что ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в Дамаске, в районе Кафар Суса. Не менее трех убитых.

10 февраля. Сирийские источники: ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в районе Димаса, к западу от Дамаска, около границы с Ливаном.

9 февраля. СМИ: ВВС ЦАХАЛа атаковали цели около Дамаска.

7 февраля. СМИ Сирии: ВВС ЦАХАЛа атаковали объекты КСИР и "Хизбаллы" в Хомсе, Кусейре и в районе фермы Аурас. Не менее девяти убитых.

2 февраля. СМИ Сирии: ВВС Израиля атаковали штаб КСИР в районе Сайда Зайнаб, к югу от Дамаска. Иранские источники заявляют о гибели "советника" из Ирана.

31 января. ЦАХАЛом нанесен авиаудар по военной инфраструктуре регулярной армии Сирии в провинции Дараа.

29 января. Нанесен удар по цели в районе Сайда Зайнаб, к югу от Дамаска.

20 января. SANA: ВВС Израиля нанесли удары по Дамаску. SOHR сообщает о пяти погибших. Иран подтвердил, что были убиты пять офицеров КСИР, старший по званию был генерал-лейтенантом.

15 января. SOHR: ВВС Израиля нанесли удары по Алеппо.

2 января. Министерство обороны Сирии сообщило об очередном израильском авиаударе по целям в пригороде Дамаска. SOHR: в районе Канакера, юго-западней Дамаска, атакованы силы "Хизбаллы".

2023 год

30 декабря. SOHR: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по району военного аэродрома "Найраб" на севере Сирии. Десятки погибших.

28 и 29 декабря. Согласно сообщениям в сирийских источниках, ВВС ЦАХАЛа дважды в течение нескольких часов наносили удары по целям около Дамаска и на юге Сирии.

25 декабря. SOHR: ЦАХАЛ нанес удары по двум объектам "Хизбаллы" и иранских ополченцев в районе Сайда Зайнаб, к югу от Дамаска.

18 декабря. Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в ответ на ракетный обстрел Голанских высот танки ЦАХАЛа обстреляли опорный пункт сирийской армии.

17 декабря. Сирийские СМИ: ЦАХАЛ атаковал объекты возле Дамаска.

13 декабря. После обстрела израильской территории ЦАХАЛ нанес удары по целям в Кунейтре, на юге Сирии.

10 декабря. Сирийские СМИ: ВВС ЦАХАЛа атаковали цели в окрестностях Дамаска.

8 декабря. SOHR: израильский БПЛА атаковал автомобиль на юге Сирии, четверо убитых

7 декабря. SOHR: ЦАХАЛ атаковал восемь объектов возле Дамаска и в провинции Кунейтра.

2 декабря. Сирийские СМИ: ВВС ЦАХАЛа атаковали цели в окрестностях Дамаска. SOHR атакованы объекты "Хизбаллы" в Сайда Зайнаб. Двое боевиков убиты.

26 ноября. СМИ Сирии и SOHR: ВВС Израиля нанесли удар по международному аэропорту Дамаска.

23 ноября. Сирийские СМИ: ВВС Израиля атаковали объекты около Дамаска. SOHR: удары были нанесены по объектам "Хизбаллы" в районах Сайда Зайнаб и Бахдалия, а также по целям в окрестностях международного аэропорта Дамаска.

16 ноября. Сирийские СМИ: ВВС Израиля атаковали объекты около Дамаска. SOHR: удары были нанесены по объектам "Хизбаллы".

12 ноября. ЦАХАЛ заявил, что в ответ на обстрелы Голанских высот израильские ВВС нанесли удары по объектам террористов в Сирии.

10 ноября. ЦАХАЛ заявил об ударе по объекту в Сирии в ответ на атаку с применением БПЛА, целью которой был Эйлат. SOHR: удары были нанесены по объектам "Хизбаллы" и сирийской армии в Хомск, не менее шести убитых.

8 ноября. Сирия заявила, что ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по военным объектам на юге страны.

30 октября. ЦАХАЛ заявил, что атаковал на юге Сирии пусковые установки. Сирийская оппозиция передает, что были также атакованы иранские склады оружия и военная заправочная станция.

25 октября. Нанесен удар по аэропорту Алеппо.

25 октября. Нанесен удар по объектам военной инфраструктуры и установке по запуску минометных снарядов армии Сирии. ЦАХАЛ взял на себя ответственность. Дамаск заявляет о не менее восьми убитых военнослужащих.

22 октября. Нанесены удары по аэропортам в Дамаске и Алеппо.

16 октября. Нанесен удар по целям в районе Дамаска.

14-15 октября. Вновь нанесен удар по целям в районе аэропорта Алеппо.

14 октября. Артиллерия ЦАХАЛа обстреляла позиции боевиков на юге Сирии после попытки ракетного обстрела израильской территории.

12 октября. Власти Сирии заявляют, что израильские ВВС нанесли удары по международным аэропортам в Дамаске и Алеппо.

10 октября. Сирийские СМИ сообщают, что израильские военные самолеты атаковали иранский конвой с оружием возле пограничного перехода в Аль-Букамале, на востоке Сирии, около границы с Ираком.

2 октября. Минобороны Сирии заявляет, что ВВС Израиля нанесли удар по целям в районе Дир аз-Зура (на востоке Сирии).

1 октября. Нанесены ракетные удары по целям в районе Димаса, между Дамаском и границей Ливана. Атакованы объекты, на которых хранилось иранское оружие.

21 сентября. Сирийские источники: израильский БПЛА уничтожил двух "мотоциклистов" к юго-западу от Дамаска. ЦАХАЛ заявил о нанесении ударов по незаконным военным объектам в Сирии.

13 сентября. Нанесен воздушный удар по "научно-исследовательскому центру" в деревне Таксис, около Хамы.

13 сентября. Нанесен воздушный удар по складам "Хизбаллы" и базе ПВО около Тартуса.

28 августа. В результате воздушного удара выведен из строя аэропорт Алеппо.

21 августа. Нанесены удары по целям около Дамаска. В частности, атакована штаб-квартира "Хизбаллы".

13 августа. Нанесены удары по целям к западу от Дамаска. Уничтожены ракетные склады проиранских сил. По версии SOHR, это могла быть диверсия, а не ракетный удар.

7 августа. Нанесены удары по целям в окрестностях Дамаска. Сирийские государственные СМИ сообщают о гибели четырех военнослужащих. SOHR заявляет о шести убитых и семи раненых. Уничтожены склады проиранских сил.

19 июля. Нанесены удары по целям в окрестностях Дамаска. SOHR: атакованы объекты "Хизбаллы". Погиб офицер армии Сирии.

2 июля. SANA и SOHR: атакованы объекты около Хомса – видимо склады "Хизбаллы" или иных проиранских сил, а также батареи сирийских ПВО. ЦАХАЛ заявляет, что была атакована батарея сирийских ПВО, откуда была выпущена зенитная ракета по израильской территории.

14 июня. Нанесены удары по целям в окрестностях Дамаска. SOHR: атакованы склады иранских ополченцев, цели поражены, есть убитые и раненые.

29 мая. Нанесены удары по объектам "Хизбаллы" и сирийским ПВО в районе Дамаска и окрестностях сирийской столицы.

1-2 мая. Атакованы международный аэропорт в Алеппо и военный аэродром "Найраб" на севере Сирии. Уничтожен склад оружия. Также атакованы военные заводы в районе Ас-Сафира. Сирийская сторона заявляет о девяти убитых.

29 апреля. Нанесен авиаудар по военному аэродрому Ад-Дабаа в провинции Хомс. SOHR заявляет, что уничтожены оружейный склад и заправочная станция "Хизбаллы".

24 апреля. По данным SOHR, артиллерия ЦАХАЛа обстреляла позиции "Хизбаллы" в провинции Кунейтра.

19 апреля. По данным сирийских СМИ, артиллерия ЦАХАЛа позиции сирийской армии в в районах Таль-Ахмар, Сида аль-Джудан и Худна в провинции Кунейтра.

8-9 апреля. ЦАХАЛ нанес серию ударов по целям в Сирии в ответ на ракетные обстрелы израильской территории. Были атакованы ракетные установки на юге Сирии и позиции сирийской армии около Дамаска.

4 апреля. Минобороны Сирии: ВВС Израиля атаковали цели в окрестностях Дамаска. Есть жертвы. Причинен ущерб. По данным SOHR, атакованы иранские объекты и батареи сирийских ПВО.

2 апреля. Нанесен авиаудар по целям в провинции Хомс. Есть раненые среди сирийских военнослужащих. Причинен ущерб военному аэродрому Ад-Дабаа и беспилотникам "Хизбаллы", нанесены удары по "научному центру" батареям ПВО.

31 марта. Вновь нанесен авиаудар по целям около Дамаска. Оппозиционные сирийские источники: ВВС Израиля уничтожили около Дамаска склад иранского оружия и две батареи ПВО.

30 марта. SANA: ВВС Израиля атаковали цели в окрестностях Дамаска. SOHR: в Дамаске и около Дамаска атакованы объект проиранских сил и батареи сирийских сил ПВО.

22 марта. Минобороны Сирии: ВВС Израиля атаковали аэропорт в Алеппо и вывели его из строя. SOHR: уничтожен склад иранских вооружений.

12 марта. SANA: ВВС Израиля атаковали цели в районе Масьяфа и Сафсафа (на западе Сирии). Разрушены иранские военные предприятия. Также был нанесен удар по батарее сирийских ПВО в районе Тартуса. Сирийская сторона заявляет о троих погибших.

7 марта. SANA: ВВС Израиля атаковали аэропорт в Алеппо и вывели его из строя.

19 февраля. SANA: ночью израильская армия со стороны Голанских высот нанесла ракетный удар по целям в районе Дамаска и его окрестностях, подтверждаются попадания по целям, разрушение нескольких зданий и гибель пяти человек. SOHR: атакованы объекты проиранских сил и "Хизбаллы", 15 убитых и раненых. Саудовский телеканал "Аль-Хадас": были атакованы базы иранского спецподразделения "Кудс".

2 января. По данным сирийских государственных СМИ, ЦАХАЛ со стороны Голанских высот обстрелял аэропорт Дамаска и вывел его из строя. По данным SOHR, атакованы объекты "Хизбаллы" и КСИР. Российские военные заявляют, что в результате ударов по двум аэродромам около Дамаска были убиты шесть сирийских военнослужащих.

2022 год

19 декабря. Сирийские СМИ сообщили о ракетном ударе ЦАХАЛа по целям в районе Дамаска. Уничтожен склад оружия "Хизбаллы", есть убитые. Выведена из строя система ПВО иранского производства, которая недавно была развернута в районе аэропорта Дамаска.

14 декабря. В сирийских СМИ появились сообщения о том, что ВВС ЦАХАЛа атаковал цели в районе Дейр-эз-Зора. Удары наносятся по "иранским объектам".

11 декабря. Сирийские оппозиционные источники заявляют, что израильские военные уничтожили радарную установку на базе ВВС Сирии, расположенной в Таль-Калибе, недалеко от Ас-Суэйды, на юге Сирии.

19 ноября. Сирийские СМИ сообщили об ударах по прибрежным и центральным районам, нанесенных со стороны моря. Сообщается о четырех погибших военнослужащих.

13 ноября. Удар с воздуха нанесен по аэродрому Эш-Шайрат в провинции Хомс. Сообщается о гибели двух военнослужащих и троих раненых, а также о "значительном" материальном ущербе.

9 ноября. Недалеко от города Аль-Букамаль нанесены авиаудары колонне грузовиков, предположительно, перевозивших оружие. Сообщается о потере техники и гибели не менее 10 боевиков.

27 октября. Нанесены авиаудары по целям в международном аэропорту Дамаска и к югу от сирийской столицы.

24 октября. Нанесены повторные удары по целям в Димасе (к западу от столицы Сирии), где располагалась база проиранских сил.

21 октября. Нанесены удары по целям около Дамаска, в частности по военному аэродрому в Димасе (к западу от столицы Сирии), где располагалась база проиранских сил.

17 сентября. Сирийские СМИ сообщают о ракетных ударах по аэропорту Дамаска и по целям к югу от города. Сообщается о пяти убитых военных, двух боевиках проиранских милиций и о значительном ущербе военной инфраструктуре.

6 сентября. Сирийские СМИ сообщили о ракетных ударах по аэропорту Алеппо и по целям в районе Латакии. SOHR заявляет о воздушных ударах по целям в районе Алеппо и Дир аз-Зура. Разрушена ВПП в аэропорту Алеппо. Есть убитые и раненые.

31 августа. Сирийское агентство SANA сообщило о ракетном ударе по международному аэропорту Алеппо. Позже было заявлено об ударе по целям в Дамаске и его окрестностях. Атакованы склады и другие объекты проиранских сил.

25 августа. Сирийские СМИ сообщили об атаке ВВС Израиля на цели в районе Масьяфа и Тартусе. По оценке SOHR, речь идет о самом мощном в истории ударе израильской армии по иранским объектам в Сирии. Уничтожен склад, на котором хранилось более 1000 ракет класса "земля-земля".

14 августа. Сирийские СМИ: ВВС ЦАХАЛа атаковали цели в провинции Тартус, а также в районе горного хребта Каламун, на границе с Ливаном. SOHR: убиты трое сирийских военнослужащих, причинен ущерб базе проиранских боевиков.

12 августа. Сирийские СМИ: силы ЦАХАЛа атаковали и уничтожили и наблюдательный пункт "Хизбаллы" в районе Кунейтры. Двое раненых.

22 июля. Сирийские СМИ заявляют: ЦАХАЛ нанес авиаудары по целям около Дамаска, убиты трое сирийских военных, есть раненые. SOHR: уничтожен завод по сборке БПЛА, атакованы позиции ПВО Сирии, не менее восьми убитых (трое сирийских военных, двое сирийцев, связанных с "Хизбаллой" и трое иностранцев).

2 июля. Израильская армия нанесла ракетный удар по объекту "Хизбаллы" к югу от Тартуса. Двое раненых.

10 июня. Израильская армия нанесла ракетный удар по объектам к югу от Дамаска, сообщили сирийские СМИ. Причинен ущерб. SOHR: атакованы склады проиранских боевиков в районе аэропорта Дамаска. ImageSat: разрушены взлетно-посадочные полосы военного аэродрома и гражданского аэропорта Дамаска.

6 июня. Израильская армия нанесла ракетный удар по объектам к югу от Дамаска, сообщили сирийское телевидение и сирийская армия. Причинен ущерб, пострадавших не было.

20 мая. Израильская армия нанесла удар ракетами класса "земля-земля" по целям к югу от Дамаска, сообщает сирийское государственное агентство SANA. Убиты трое, ранены четверо сирийских военнослужащих.

13 мая. SANA сообщает о ракетном ударе ЦАХАЛа в районе города Масьяф. Есть погибшие.

11 мая. SANA сообщает о ракетном ударе ЦАХАЛа по цели на сирийской части Голанских высот, около деревни Хадар.

27 апреля. Сирийские СМИ сообщают, что израильские ВВС нанесли ракетные удары по целям в окрестностях Дамаска. Были атакованы объекты проиранских сил и сирийских ПВО. Сирийские источники сообщают о гибели пяти военнослужащих армии Асада и четырех боевиков проиранских сил.

14 апреля. Сирийские СМИ сообщают, что израильские ВВС нанесли ракетные удары по целям в окрестностях Дамаска.

9 апреля. SANA сообщает, что израильская армия наносит удары в районе Масьяфа

7 марта. SANA сообщает, что израильская армия наносит удары в районе Дамаска.

24 февраля. SANA сообщает, что израильская армия атаковала цели в окрестностях Дамаска, убиты не менее троих сирийских военнослужащих.

23 февраля. SANA сообщает, что израильская армия со стороны Голанских высот ракетами класса "земля-земля" атаковала цели в провинции Куйнетра.

17 февраля. SANA сообщает, что израильская армия со стороны Голанских высот ракетами класса "земля-земля" атаковала цели в районе населенного пункта аз-Закия, к югу от Дамаска.

9 февраля. SANA сообщает, что военно-воздушные силы Израиля нанесли серию ракетных ударов по целям в районе Дамаска. Сирийские ПВО попытались отразить атаку. Одна сирийская ракета взорвалась в воздушном пространстве Израиля. После чего ЦАХАЛ нанес удары по сирийским ПВО.

31 января. SANA сообщает, что израильские ВВС нанесли ракетный удар по целям около Дамаска. SOHR: были атакованы объекты и склады "Хизбаллы" в окрестностях города Аль-Кутайфа.

2021 год

28 декабря. SANA сообщает, что израильские ВВС нанесли ракетный удар по цели в районе порта Латакии. Причинен значительный ущерб.

16 декабря. SANA сообщает, что израильские ВВС нанесли ракетный удар по цели на юге Сирии, убит один сирийский военнослужащий, причинен ущерб.

7 декабря. SANA сообщает, что израильские ВВС нанесли ракетный удар по цели в районе порта Латакии. Причинен ущерб. По данным SOHR, уничтожены контейнеры, в которых находилась партия оружия для иранских ополченцев.

24 ноября. SANA сообщает, что израильские ВВС нанесли ракетные удары по целям в районе Хомса, есть убитые и раненые, нанесен ущерб. SOHR: четверо убитых, двое мирных граждан погибли от осколков противоракет.

17 ноября. SANA сообщает, что израильские ВВС нанесли ракетные удары по цели в пригороде Дамаска со стороны Голанских высот.

8 ноября. Сирийские СМИ, включая агентство SANA, сообщили об ударах, нанесенных ВВС ЦАХАЛа по целям в районе города Хомс.

3 ноября. SANA сообщает, что израильские ВВС нанесли ракетные удары по целям в пригороде Дамаска со стороны Голанских высот.

30 октября. SOHR сообщает об израильском ракетном ударе, нанесенном по конвою "Хизбаллы" в окрестностях Дамаска. Пятеро боевиков погибли.

25 октября. SOHR передает, что израильский самолет выпустил две ракеты по позициям сирийской армии и "ее союзников" на окраине города Аль-Баас и деревни Аль-Крум в мухафазе Кунейтра на юге Сирии.

13 октября. SANA сообщает об израильском авиаударе по вышке связи на авиабазе Т-4 в провинции Хомс и о гибели одного сирийского военнослужащего. SOHR сообщает о четырех убитых.

8 октября. SANA сообщает об израильском авиаударе по авиабазе Т-4 в провинции Хомс. По данным SOHR, причинен значительный ущерб центру подготовки управлением иранскими БПЛА, убиты несколько боевиков.

8 октября. Неопознанный беспилотник нанес ракетный удар по военным объектам, принадлежащим боевикам проиранских формирований, в городе Абу-Камаль. По данным SANA, "израильские ВВС атаковали военный аэродром в районе Хомса".

27 сентября. Неопознанный беспилотник нанес ракетный удар по базе проиранских ополченцев к югу от населенного пункта Маядин, в восточной сирийской провинции Дир аз-Зур, недалеко от иракской границы. SOHR сообщает о 12 раненых боевиках и уничтожении складов ракет.

14 сентября. Неопознанные беспилотники атаковали несколько грузовых автомобилей, принадлежащих иранским ополченцам, которые незадолго до того въехали на территорию Сирии из Ирака через незаконные пограничные переходы.

3 сентября. Нанесены удары в пригороде Дамаска по научным центрам, где разрабатывалось оружие.

19 августа. Нанесен удар по цели около Дамаска. По данным SOHR, атакованы склады и позиции "Хизбаллы", четверо боевиков убиты.

17 августа. Нанесен удар по цели в районе Кунейтры, недалеко от израильской границы. По данным SOHR, атакован объект "Хизбаллы".

19 июля. Нанесены удары по целям в провинции Алеппо на севере Сирии. По данным SOHR, атакованы склады иранского оружия.

8 июня. Удары по целям в районе международного аэропорта Дамаска и в других районах Сирии. По данным SOHR, убиты не менее пяти сирийских военнослужащих и трое боевиков-иностранцев.

5 мая. Удар по цели в районе Латакии, на северо-западе Сирии. SANA заявляет, что был атакован завод по производству пластмассы, есть жертвы.

22 апреля. В ответ на попытку ракетного обстрела из Сирии ЦАХАЛ нанес серию ударов по целям к востоку от Дамаска. Причинен значительный ущерб.

8 апреля. Сирийские СМИ сообщают, что израильская армия атаковала цели около Дамаска. По данным SOHR, уничтожен склад оружия, есть убитые и раненые.

28 февраля. Сирийские СМИ сообщают, что израильские ВВС атаковали цели к югу от Дамаска.

15 февраля. Сирийские СМИ сообщают, что ЦАХАЛ выпустил ракеты по целям около Дамаска. Атакованы склады оружия проиранских боевиков. SOHR сообщает о девяти убитых.

11 февраля. На сирийско-иракской границе атакована колонна грузовиков, перевозившее из Ирака в Сирию оружие для проиранских ополченцев.

3 февраля. Воздушный удар по целям в районе Кунейтры.

22 января. Воздушный удар по целям в мухафазе Хама.

13 января. Воздушный удар по целям на востоке Сирии. Не менее 23 убитых.

6 января. Воздушный удар по целям около Дамаска. По данным SOHR, атакованы объекты "Хизбаллы" и проиранских сил, убиты или ранены около 15 человек.

2020 год

30 декабря. Воздушный удар по целям около Дамаска. SANA сообщает об убитом и раненых военнослужащих. По сведениям SOHR, были атакованы склады ракет и боеприпасов "Хизбаллы".

25 декабря. Воздушный удар по целям в районе Масьяфа. SOHR: израильские ВВС уничтожили склады и штаб-квартиру научно-исследовательского центра военных заводов, где находились иранские ополченцы (не менее шестерых из них убиты).

26 ноября. Мониторинговая группа SOHR сообщила, что в результате авиаудара, нанесенного неопознанными истребителями по объектам проиранских группировок на границе с Ираком, погибли не менее 20 боевиков, был причинен существенный ущерб инфраструктуре, строениями, были уничтожены транспортные средства. Атакованные цели находились в сельской местности возле Абу-Кемаля, к востоку от административного центра Дейр-аз-Зор и в долине Аль-Джалаб.

25 ноября. Сирийские СМИ сообщают о серии воздушных ударов по целям между Дамаском и Кунейтрой. Власти Сирии заявляют, что атаку осуществил ЦАХАЛ. По данным SOHR, ЦАХАЛ нанес серию ударов по объектам проиранских боевиков и по позициям армии Сирии, которые используют боевики, лояльные Ирану. Причинен значительный ущерб, убиты не менее восьми боевиков.

22 ноября. Нанесен воздушный удар по целям в районе Аль-Букамаль, на востоке Сирии. SOHR сообщает о 15 убитых ополченцах несирийской национальности. По версии SOHR, атака была осуществлена израильскими ВВС.

18 ноября. ЦАХАЛ атаковал на территории Сирии военные объекты, принадлежащие иранским "Силам Кудс" и сирийской армии. Есть убитые и раненые (по данным SOHR, убиты не менее 10 военнослужащих и боевиков). СМИ сообщают, что был уничтожен сирийский комплекс ПВО "Панцирь-С1" российского производства. Удары были осуществлены в ответ на попытку диверсии на границе.

21 октября. ЦАХАЛ нанес удары по позициям "Хизбаллы" и сирийской армии в районе Кунейтры. По данным SOHR, были убитые и раненые. Атакованные объекты использовались сирийской армией и боевиками "Хизбаллы" для сбора информации о перемещениях ЦАХАЛа на Голанах.

14 сентября. SOHR передает, что боевые самолеты, предположительно израильских ВВС, атаковали позиции проиранского ополчения в районе Аль-Букамаль (провинция Дир аз-Зур, на востоке Сирии, около границы с Ираком). По данным SOHR, не менее 10 убитых.

11 сентября. Дамаск заявляет, что ВВС Израиля атаковали цели в районе около Ас-Сафиры (к востоку от Алеппо, север Сирии).

3 сентября. Авиаудары по целям на востоке Сирии, в районах Аль-Букамаль и Аль-Маядин. Атакованы объекты проиранских боевиков. SOHR: не менее 16 убитых.

2 сентября. Нанесены удары по целям на территории военного аэродрома Т4 в Хомсе. Причинен значительный ущерб. По данным SOHR, есть убитые и раненые.

31 августа. Воздушный удар по целям на юге Сирии. SOHR: убиты не менее пяти боевиков. Причинен значительный ущерб.

19 июля. Нанесен ракетный удар по военным объектам в окрестностях Дамаска. Сирийские власти заявляют, что атака осуществлена ЦАХАЛом.

17 июля. Неопознанные самолеты нанесли удары по объектам проиранской милиции около населенного пункта Салихия, в районе Аль-Букамаль.

28 июня. Неопознанные самолеты нанесли удары по объектам проиранской милиции в районе Аль-Букамаль. По данным SOHR, в результате атаки израильских ВВС были убиты около 10 человек.

27 июня. Неопознанные самолеты нанесли удары по объектам сирийской армии и проиранской милиции в деревне Аль-Аббас около города Аль-Букамаль. По данным SOHR, в результате атаки израильских ВВС были убиты не менее шести человек.

23 июня. Сирийские военные заявили, что силы противовоздушной обороны отразили атаку в районе Ас-Суэйды, но при этом есть убитые и раненые. По информации телеканала "Аль-Арабия", целью атаки стала база проиранских сил, на которую утром был доставлен военный груз из Ирана. SOHR: воздушные удары были нанесены по иранским и сирийским военным объектам в районе Таль ас-Сан около Ас-Суэйды и в районе Каббадж около Дир аз-Зура, убиты не менее семи человек.

7 июня. Неопознанные БПЛА атаковали штаб-квартиру иранской милиции на базе Мэйзилэ, в восточной части мухафазы Дир аз-Зур. По данным SOHR, причинен значительный ущерб, убиты не менее 12 боевиков проиранской группировки.

4 июня. Нанесен удар по иранскому военному объекту в районе города Масьяф к западу от Хамы. Причинен значительный ущерб. SOHR сообщает о не менее чем девяти убитых.

4 мая. Нанесен удар по объекту проиранской милиции в пустыне аль-Маядин (мухафаза Дир аз-Зур), на сирийско-иракской границе. По данным SOHR, убиты 14 иранцев и иракцев.

4 мая. Атакован военный исследовательский центр в провинции Алеппо, в районе Ас-Сафир. Дамаск обвинил Израиль.

1 мая. SOHR: израильские ВВС атаковали склады "Хизбаллы" в Хомсе. Командование армии Сирии: это не было атакой, речь о взрыве боеприпасов при транспортировке из-за допущенной ошибки.

1 мая. С вертолетов нанесен удар по нескольким целям в районе Кунейтры. Нет убитых или раненых. Причинен материальный ущерб.

27 апреля. Из воздушного пространства Ливана нанесены ракетные удары по целям около Дамаска. Были атакованы объекты иранских сил и ливанской "Хизбаллы". Не менее семи убитых, по данным SOHR.

20 апреля. В провинции Хомс атакован объект, находящийся к северу от аэродрома сирийских ВВС "Эт-Тияс". По данным SOHR, атакована база проиранского ополчения, убиты 12 человек.

15 апреля. В районе перекрестка Ябус, между Дамаском и ливанской границей, ударом с воздуха уничтожен автомобиль. SOHR заявляет, что атаку осуществил израильский БПЛА. Никто не пострадал. "Аль-Арабия" заявила, что целью был один из лидеров боевиков "Хизбаллы" Мустафа Мурния.

31 марта. Сирийские СМИ сообщили, что ВВС ЦАХАЛа из воздушного пространства Ливана нанесли удар по целям в провинции Хомс. Позже стало известно, что были атакованы объекты на авиабазе "Шайрат". Израиль не брал на себя ответственность за эту атаку.

11 марта. Неопознанные БПЛА нанесли удары по целям на базе шиитской проиранской группировки "Катаиб Имам Али" ("Батальоны Имама Али") в районе Аль-Букамаль на востоке Сирии недалеко от границы с Ираком. SOHR сообщает о 18 убитых, по одной из версий этой мониторинговой группы удар могли осуществить израильтяне. ЦАХАЛ не комментирует. Иракские и ливанские СМИ позже заявили, что атаку осуществили американцы.

5 марта. В районе города Хомс и в мухафазе Кунейтра атакованы военные объекты. По сообщениям СМИ, атаке подвергся штаб "Хизабллы", расположенный на территории военного аэродрома А-Дебаа. Сообщалось, что в результате ударов по сирийским объектам один человек погиб и четверо были ранены. ЦАХАЛ не комментировал сообщения сирийских СМИ.

2 марта. ЦАХАЛ нанес удар по автомобилю на юге Сирии после того, как был зафиксирован снайперский обстрел с сирийской стороны. Пресс-служба ЦАХАЛа подтвердила эту информацию. 17 марта ЦАХАЛ опубликовал подробные сведения по поводу этой атаки.

28 февраля. SANA и SOHR заявляют, что вертолеты ЦАХАЛа атаковали объекты правительственной армии Сирии и "союзных вооруженных сил" ("Хизбаллы") на юге Сирии. Есть убитые и раненые. ЦАХАЛ эту информацию не комментирует.

27 февраля. SANA заявляет, что израильский БПЛА атаковал автомобиль на юге Сирии, около деревни Хадар, убит один человек. По имеющимся данным, ликвидирован глава инфраструктуры "Хизбаллы" в Сирии. ЦАХАЛ эту информацию не комментирует.

23 февраля. Нанесены удары по целям в районе Дамаска. SOHR заявляет, что речь идет об атаке израильских ВВС. ЦАХАЛ подтвердил, что в Сирии были атакованы объекты "Исламского джихада", убиты двое боевиков этой террористической группировки.

13 февраля. Нанесены удары по объектам проиранских сил к югу от Дамаска, в том числе по складам оружия. По данным SOHR, погибли не менее семи человек: четыре "иранских офицера" и трое сирийцев, в их числе двое офицеров регулярной армии.

6 февраля. Нанесен воздушный удар по целям в районе Дамаска. SOHR заявляет, что убиты не менее 23 человек: трое иранцев, 12 боевиков иранского ополчения и восемь сирийцев.

14 января. Удар нанесен по военному аэродрому T4 в провинции Хомс. Была активирована система противоракетной обороны.

10 января. SOHR сообщает: неопознанные летательные аппараты нанесли удары по позициям проиранских вооруженных формирований в районе города Аль-Букамаль на сирийско-иракской границе. Ливанский телеканал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой", заявляет, что это была атака израильских ВВС. По данным телеканала, уничтожен грузовик с оружием, следовавший со стороны Ирака в Сирию. SOHR заявляет о масштабной атаке, в результате которой были поражены транспортные средства и склады с оружием, убиты не менее восьми боевиков военизированного ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби".

9 января. SOHR сообщает: неизвестные самолеты атаковали цели в районе населенных пунктов Аль-Джала и Аль-Аббас, около Аль-Букамаля.

8 января. SOHR сообщает: неизвестные самолеты атаковали цели в населенном пункте Аль-Маджауда, около Аль-Букамаля, где дислоцированы проиранские ополченцы. В этот день в районе Ас-Самбли, около Аль-Букамаля, происходила передача тяжелых вооружений и бронетехники от проиранских ополченцев ливанской "Хизбалле".

4 января. Самолеты атаковали позиции проиранских ополченцев в районе города Аль-Букамаль на сирийско-иракской границе. Сведений о жертвах нет.

2019 год

25 декабря. Неопознанные БПЛА нанесли удар по штабу организации "Хизбалла" и позициям проиранских ополченцев в районе города Аль-Букамаль на сирийско-иракской границе. SOHR сообщает о пяти убитых.

22 декабря. Нанесен ракетный удар по целям около Дамаска. SANA заявляет об отражении сирийскими ПВО израильского удара. SOHR сообщает, что были поражены объекты режима Асада и иранских ополченцев, не менее трех убитых "не сирийцев".

8 декабря. Авиаудары по позициям иранских сил и проиранских ополченцев на окраине города Аль-Букамаль, на сирийско-иракской границе. По данным SOHR, убиты не менее пяти человек.

4 декабря. Взрывы в районе авиабазы "Хамадан" в провинции Дир аз-Зур. Целью удара с воздуха стал склад с оружием на территории аэродрома. В СМИ отмечалось, что вскоре после этого удара премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, находясь в Португалии, заявил: "Мы вынуждены постоянно противостоять иранской агрессии".

20 ноября. ЦАХАЛ атаковал десятки военных объектов в Сирии, принадлежащих иранским "Силам Кудс" и сирийской армии. Нанесен значительный ущерб, есть убитые и раненые. Израиль взял на себя ответственность за этот удар, подчеркнув, что речь идет об ответных действиях после ракетного обстрела израильской территории из Сирии.

19 ноября. Взрывы в районе аэропорта Дамаска. SOHR заявляет, что удары были нанесены ЦАХАЛом в ответ на ракетный обстрел израильской территории. Израиль на себя ответственность не берет.

18 ноября. Нанесен удар по цели в районе Аль-Букамаль, на сирийско-иракской границ. Дамаск и Москва заявляют, что атака была осуществлена израильскими ВВС через воздушное пространство Иордании.

12 ноября. В районе Аль-Мазэ в Дамаске нанесен авиаудар по дому командующего "Бригад Аль-Кудса" ("Исламский джихад") Акрама аль-Аджури. Он был ранен, убиты его сын Муадж и Абдулла Юсуф Хасан, являвшиеся активистами "Исламского джихада", еще шесть человек получили ранения. Израиль не брал на себя ответственность за этот удар. Но министр обороны Израиля Нафтали Беннет в феврале 2020 года в интервью NEWSru.co.il заявил, что эта атака была осуществлена ЦАХАЛом.

28 сентября. Нанесен авиаудар по позициям группировки "Аль-Хашд аш-Шааби" в районе пограничного перехода Аль-Букамаль.

18 сентября. Нанесен авиаудар по позициям группировки "Аль-Хашд аш-Шааби" в районе пограничного перехода Аль-Букамаль. По данным Sky News Arabia, убиты не менее 10 человек.

16 сентября. Нанесен авиаудар по позициям группировки "Аль-Хашд аш-Шааби" в районе пограничного перехода Аль-Букамаль. По данным SOHR, убиты не менее 10 человек.

9 сентября. Нанесен авиаудар по иранским и проиранским силам в районе Аль-Букамаль, на востоке Сирии, около границы с Ираком. Израиль не брал на себя ответственность.

24 августа. ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в деревне Акраба, располагающейся к юго-востоку от столицы Сирии. Атака была направлена против бойцов "Сил Аль-Кудс" иранского "Корпуса стражей исламской революции" и боевиков шиитских вооруженных формирований, поддерживаемых Ираном, которые занимались подготовкой теракта против израильских целей.

15 августа. Сирия заявила об отражении ракетного удара по цели в районе Масьяфа.

1 августа. Агентство SANA сообщило о ракетном ударе ЦАХАЛа по цели к западу от Кунейтры.

24 июля. Государственное сирийское агентство SANA сообщило о нанесении ЦАХАЛом удара по цели в провинции Дараа на юге страны.

1 июля. Согласно заявлению министерства обороны Сирии, самолеты ВВС ЦАХАЛа и корабли израильских ВМС нанесли ракетные удары по целям в окрестностях Дамаска, а также в Хомсе. Сообщается о многочисленных жертвах и десятках раненых. Причинен значительный ущерб военным объектам. Одна из ракет сирийских ПВО упала на территории Северного Кипра.

12 июня. Сирийское государственное агентство SANA сообщило о нанесении ЦАХАЛом ракетного удара по цели в районе населенного пункта Тель аль-Хара (провинция Дараа).

3 июня. Дамаск заявляет, что ЦАХАЛ нанес удары по целям на военном аэродроме Т4, к востоку от Хомса. По данным SOHR, атакованы склады и военные базы иранского Корпуса стражей исламской революции, не менее пяти убитых.

2 июня. В ответ на обстрел израильской территории ЦАХАЛ нанес удары по военным объектам в Сирии. ВВС ЦАХАЛа атаковали несколько военных объектов сирийской армии: две артиллерийские батареи, ряд наблюдательных и разведывательных постов и батарею ПВО СА-2. SANA сообщает о трех убитых и семи раненых сирийских военнослужащих. SOHR заявляет, что ЦАХАЛ также атаковал объекты иранской армии и "Хизбаллы", к югу от Дамаска.

27 мая. В ответ на обстрел самолета ЦАХАЛа, находившегося в израильском воздушном пространстве, нанесен удар по установке ПВО в районе Кунейтры. Сирийские военные сообщили, что в результате атаки погиб военнослужащий и еще двое были ранены. SOHR объявил о двух убитых сирийских военнослужащих.

18 мая. Сирийские СМИ и SOHR сообщают об очередном ударе ЦАХАЛа по целям к югу от Дамаска.

17 мая. Сирийские государственные СМИ сообщили о нескольких ракетах, выпущенных из Израиля, со стороны Кунейтры. SOHR утверждает, что было не менее трех взрывов к юго-западу от Дамаска, где расположены базы "Хизбаллы" и проиранского ополчения.

13 апреля. Сирийские государственные СМИ сообщили об ударах по объекту в районе города Масьяф к западу от Хамы. По данным сирийской оппозиции, была атакована база "Хизбаллы". Сообщается о разрушенных зданиях и шести раненых.

27 марта. Сирийские государственные СМИ сообщили об ударах по военному аэродрому и промышленной зоне Шейх-Наджар возле Алеппо. Информационное агентство SANA написало, что, предположительно, речь идет об атаке, осуществленной ВВС Израиля.

11 февраля. Сирийские государственные СМИ заявляют, что танки ЦАХАЛа обстреляли цели в провинции Кунейтра. Неофициальные сирийские источники сообщают, что удары были нанесены по позициям "Хизбаллы" как с земли, так и с воздуха. Факт нанесения удара подтвержден израильским руководством.

21 января. ЦАХАЛ нанес массированный удар по объектам иранских вооруженных сил в окрестностях Дамаска, кроме того были атакованы сирийские ПВО, пытавшиеся мешать действиям израильских ВВС. Причинен значительный ущерб. SOHR сообщает о десятках убитых сирийских и иранских военных.

20 января. Дамаск и Москва заявляют, что израильские ВВС атаковали цели в районе аэропорта около Дамаска, но эта атака была отражена сирийскими ПВО. Израиль не комментирует эту информацию. Вскоре после сообщений об атаке израильская система ПРО перехватила ракету, выпущенную из Сирии.

12 января. Сирийские СМИ сообщают об атаке на объекты в окрестностях Дамаска и в Эль-Кисуе. По утверждению SANA, атаке подверглись склады с оружием. Оппозиционные источники утверждают, что в аэропорту Дамаска были ликвидированы иранские грузовые самолеты. 13 января премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу подтвердил факт удара по иранским складам в Сирии.

2018 год

25 декабря. Сирийские СМИ сообщают об атаке на объекты в окрестностях Дамаска. По утверждению SANA, атаке подверглись склады с оружием. Трое сирийских солдат ранены.

29 ноября. Телеканал "Аль-Арабия" передал, что израильские ВВС атаковали на юге Сирии иранскую военную базу, на которой находился склад с оружием и командный пункт. Сирийские СМИ передали, что ПВО отразили "агрессию врага".

22 ноября. По данным Step News Agency, военный самолет, предположительно израильский, атаковал цель недалеко от Дир аз-Зура (восток Сирии), погибли двое иранцев или бойцов проиранского ополчения.

Октябрь (точная дата неизвестна). По данным "Кан Бет", ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по объекту в Сирии и пресекли поставку "Хизбалле" высокоточного ракетного оружия из Ирана. Возможно, был еще один удар по цели в Сирии в октябре.

17 сентября. К востоку от Латакии уничтожен склад с оружием, предназначавшимся для "Хизбаллы".

15 сентября. Поздно вечером сирийские СМИ сообщили об ударе, нанесенном израильскими ВВС в районе аэропорта Дамаска.

5 сентября. Поздно вечером в сирийских СМИ появились сообщения о том, что израильские самолеты нанесли удары по цели (или нескольким целям) в мухафазе Алеппо.

4 сентября. Сирийские СМИ сообщили об ударах ВВС ЦАХАЛа по военным объектам в провинциях Хама и Тартус. По неофициальным данным, есть погибшие и раненые.

2 сентября. Сирийские СМИ сообщили о сильных взрывах, прогремевших на военном аэродроме Меззе около Дамаска. Телеканал "Хизбаллы" и SOHR утверждают, что речь идет об израильском ракетном ударе.

2 августа. Сирийские СМИ утверждают, что ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по базам сирийской армии и иранских военных к западу от Дамаска. По неофициальным данным, есть жертвы.

22 июля. Сирийские и ливанские СМИ сообщили, что самолеты ВВС ЦАХАЛа атаковали оборонное предприятие в пригороде сирийского города Масьяф в мухафазе Хама.

15 июля. Сирийские государственные СМИ и телеканал "Хизбаллы" заявили, что ВВС ЦАХАЛа атаковали цель на территории аэропорта Нейраб около Алеппо. По разным данным, был атакован склад или штаб иранских сил.

12 июля. Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала сообщение, согласно которому ЦАХАЛ нанес удары по трем военным позициям на территории Сирии.

8 июля. Сирийское государственное телевидение сообщило, ВВС Израиля атаковали аэродром сирийских ВВС Эт-Тияс (Т4), расположенный в 4 км к юго-западу от населенного пункта Тияс в провинции Хомс.

26 июня. Сирийское государственное телевидение сообщило, что вблизи международного аэропорта Дамаска упали две израильские ракеты. Предположительно был атакован иранский самолет, с которого выгружали оружие для "Хизбаллы", или оружейный склад "Хизбаллы".

17-18 июня. В результате авиаудара по базе на востоке Сирии, недалеко от границы с Ираком, убиты десятки боевиков шиитских милиций и военнослужащих сирийской армии. Дамаск возложил ответственность за эту атаку на США и западную коалицию. Пентагон заявил о непричастности к атаке. Источник в Вашингтоне: удар был осуществлен израильскими ВВС.

29 мая. Sky News Arabia сообщает, что минувшей ночью ВВС ЦАХАЛа атаковали базу "Хизбаллы" около города Аль-Кусайр в провинции Хомс, среди убитых высокопоставленный командир.

24 мая. Нанесен ракетный удар с воздуха по целям на авиабазе "Аль-Дабаа" в провинции Хомс, на западе Сирии, где базируются боевики "Хизбаллы" и иранские силы. Дамаск возложил ответственность на Израиль. Ранее в тот же день была атакована авиабаза "Хамдан" на востоке Сирии, недалеко от границы с Ираком.

21 мая. Взрывы на иранской базе, располагавшейся в районе Наджа, к югу от Дамаска. Причинен значительный ущерб штабу подразделения электронной войны "Корпуса стражей исламской революции" и зданию Школы государственной безопасности.

18 мая. В результате взрывов на иранской военной базе около аэропорта в сирийском городе Хама, по данным Sky News и SOHR, погибли 57 иранцев и 11 сирийцев. Дамаск и Тегеран не возлагали ответственность на Израиль. Хотя в некоторых сирийских СМИ высказывалось предположение, что речь идет о диверсии, подготовленной израильтянами.

10 мая. В ответ на иранский обстрел израильской территории нанесен массированный удар по целям в Сирии. ЦАХАЛ заявляет, что были атакованы более 50 целей, в том числе сирийские системы ПВО.

8 мая. Нанесены ракетные удары по военным объектам в районе Аль-Кисуа юго-западнее Дамаска. Предположительно целью удара были иранские ракеты, направленные в сторону израильской территории. По всей видимости, сорвана попытка иранцев атаковать Израиль.

30 апреля. Нанесены ракетные удары по военным базам северу от Хомса и в провинции Хама, а также около Алеппо. Десятки погибших, среди них них иранские военные специалисты. СМИ сообщали об уничтожении в Сирии 200 ракет. После этой атаки верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что отныне иранцы будут наносить ответные удары по Израилю в случае, если израильтяне будут атаковать иранские объекты в Сирии. 11 мая ЦАХАЛ взял на себя ответственность за эту атаку.

17 апреля. Сирийские государственные СМИ объявляют о попытках ракетных обстрелов авиабаз "Шайрат", Т-4 и "Думайр", успешно отраженных ПВО Сирии. Проасадовский сайт "Аль-Масдар" утверждает, что попытка атаки была предпринята Израилем. "Интерфакс" и DPA со ссылкой на источники в Сирии заявляют, что ракетной атаки не было, сирийские ПВО среагировали на ложную тревогу.

9 апреля. Ракетная атака базы Т-4 в Сирии. Дамаск заявляет о значительном ущербе, погибших и раненых. SOHR сообщает о 14 погибших, в том числе иранских советниках. В минобороны РФ заявили, что атаку осуществили израильские ВВС.

10 февраля. ЦАХАЛ атаковал иранские объекты на базе Т-4 в Сирии после запуска БПЛА в сторону Израиля (беспилотник был сбит; во время операции в результате действий сирийских ПВО упал израильский самолет F-16, пилоты выжили). Иранским объектам на базе Т-4 был причинен значительный ущерб.

7 февраля. Иностранные СМИ сообщили об ударе ВВС ЦАХАЛа по научному центру в сельской местности к западу от Дамаска. Официальные сирийские СМИ сообщили, что ПВО отреагировали на "новую израильскую агрессию).

16 января. Опубликована информация об ударе ВВС ЦАХАЛа по объекту "Хизбаллы" на военном аэродроме Меззе, около Дамаска. Официального подтверждения нет.

10 января. Поступила информация об уничтожении конвоя "Хизбаллы" в районе Забадани. Официального подтверждения нет.

9 января. Сирийские источники сообщают об авиаударе по цели на территории базы в Аль-Катифе, к северу от Дамаска. Командование сирийской армии заявляет о причиненном ущербе и о том, что три ракеты якобы были сбиты ПВО армии Сирии.

2017 год

23 декабря. Ливанские и российские СМИ сообщают, что ВВС ЦАХАЛа атаковали военный объект в районе Кунейтры, на юго-западе Сирии.

4 декабря. Нанесен ракетный удар по военному научному центру в Джумбрае, под Дамаском. Сирийские государственные СМИ утверждают, что ПВО сбили три из шести израильских ракет.

2 декабря. Ливанские СМИ сообщили, что ВВС Израиля нанесли удары по военным объектам в 15 км юго-западней Дамаска. Вероятно, была атакована строящаяся иранская военная база. Телеканал "Аль-Мустакбаль" сообщал о 12 убитых иранцах.

1 ноября. Ливанские СМИ сообщили, что ВВС Израиля нанесли удары по нескольким целям на территории Сирии. Предположительно, были атакованы завод по производству оружия и/или склад вооружений, предназначенных для "Хизбаллы".

21 октября. В ответ на очередной обстрел с сирийской территории ЦАХАЛ нанес удары по трем артиллерийским орудиям армии Сирии.

19 октября. В ответ на падение снаряда на израильской террритории ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по позициям сирийской армии в районе Кунейтры.

16 октября. ВВС Израиля уничтожили батарею ЗРК С-200, расположенную к востоку от Дамаска, в ответ на попытку обстрела израильских самолетов, находившихся в воздушном пространстве Ливана.

22 сентября. Сирийские оппозиционные источники сообщили, что израильские ВВС атаковали цель на территории дамасского аэропорта.

19 сентября. Арабские источники сообщили, что ВВС Израиля нанесли удары по четырем целям рядом с военным аэродромом в районе города Хамат.

7 сентября. Атакован объект около города Масьяф. Сирийские оппозиционные источники утверждают, что израильские ВВС уничтожили завод, на котором разрабатывалось химическое и биологическое оружие. Факт удара по военному объекту около Масьяфа подтвержден Дамаском, сообщается о двух погибших военнослужащих и значительных разрушениях.

2 июля. Армия обороны Израиля нанесла удар по артиллерийской позиции правительственной армии Сирии в северной части Голанских высот. Этот удар был ответом на минометный обстрел Голанских высот.

30 июня. ВВС ЦАХАЛа нанесли ответный удар по огневой точке, откуда был произведен минометный обстрел Голанских высот.

28 июня. В ответ на падение минометного снаряда на Голанах ЦАХАЛ обстрелял огневую точку сирийской армии.

26 июня. Армия обороны Израиля нанесла ответный удар по позициям сирийской армии после очередного минометного обстрела израильской территории Голанских высот.

25 июня. В ответ на падение минометных снарядов на израильской территории Голанских высот, ЦАХАЛ нанес серию ударов по позициям армии Асада.

24 июня. В ответ на падение минометных снарядов в территории Голанских высот, ЦАХАЛ атаковал позиции сирийской армии.

27 мая. Нанесен удар по цели к северу от Кунейтры. Есть убитые. Сирийские оппозиционные СМИ заявляют, что речь идет об атаке израильского БПЛА. "Хизбалла" опровергает.

27 апреля. Мощные взрывы в районе аэропорта Дамаска. Сирийская оппозиция заявляет об очередном ударе ЦАХАЛа. Уничтожены склады "Хизбаллы".

23 апреля. "Аль-Джазира" утверждает, что ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в Сирии. Дамаск заявляет о трех убитых боевиках в районе Кунейтры.

21 апреля. ЦАХАЛ нанес удар по позициям сирийской армии в ответ на минометный обстрел израильской территории.

7 апреля. Сирийские оппозиционные СМИ утверждают, что израильские ВВС нанесли удары по объектам "Хизбаллы" в горном массиве Каламун, в районе Джаруд аль-Мара, а также около населенного пункта Флита.

6 апреля. Сирийские оппозиционные СМИ утверждают, что израильские ВВС нанесли удары по объектам "Хизбаллы" и армии Асада в районе горного массива Каламун и в районе Дараа.

22 марта. Сирийские оппозиционные СМИ утверждают, что израильские ВВС нанесли удары по целям в районе Дамаска.

19 марта. По данным арабских СМИ, вечером израильские ВВС нанесли удар по цели около Кунейтры, уничтожив автомобиль, в котором находился один из лидеров группировки "Силы защиты отечества". Сообщалось также, что поздно вечером были нанесены удары по целям в районе горного массива Каламун, где были атакованы батареи ПВО и позиции "Хизбаллы".

17 марта. ЦАХАЛ сообщает о нанесении ударов по нескольким целям в Сирии. По данным арабских СМИ, целью атаки были склады ракетных вооружений "Хизбаллы". Сирийские ПВО применили против израильских самолетов ЗРК С-200. Одна из сирийских ракет была сбита системой ПРО "Хец". Никто из израильтян не пострадал.

22 февраля. Нанесен воздушный удар по объектам в районе Аль-Ктейфе.

13 января. Нанесен удар по военному аэродрому Меззе и еще нескольким целям в окрестностях Дамаска.

2016 год

7 декабря. Атакован объект в районе военного аэродрома в Дамаске. Согласно сообщениям арабских СМИ, для атаки израильские военные использовали ракеты "земля-земля".

6 декабря. Удар нанесен по объекту "Хизбаллы" в районе города Эз-Забадани.

30 ноября. Атакована колонна грузовиков в районе Дамаска. Удар был нанесен также по укреплению армии Асада в столице Сирии.

28 ноября ВВС ЦАХАЛа атаковали объект организации "Исламское государство" на сирийской территории. Удару подверглось заброшенное здание, ранее принадлежавшее ООН, которое террористы использовали для обстрела военнослужащих ЦАХАЛа.

27 ноября. Израильские военные открыли огонь по целям на сирийской территории после обстрела военнослужащих, патрулировавших границу в юго-восточной части Голанских высот и падения трех минометных снарядов на израильской территории. ВВС ЦАХАЛа уничтожили транспортное средство террористов, обстрелявших солдат, четверо боевиков группировки "Шухада аль-Ярмук" убиты.

9 ноября. ЦАХАЛ атаковал батарею сирийской артиллерии. Удар последовал в ответ на разрыв минометного снаряда на израильской территории.

14 сентября. Военно-воздушные силы Армии обороны Израиля нанесли удар по цели на территории Сирии. Действия израильских ВВС стали реакцией на минометные обстрелы израильской территории.

13 сентября. В ответ на минометный обстрел территории Израиля ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по артиллерийской батарее правительственной армии Сирии. ПВО Сирии выпустили две ракеты по израильским самолетам.

10 сентября. ВВС ЦАХАЛа атаковали артиллерийские позиции правительственной армии Сирии в ответ на обстрел территории Израиля.

8 сентября. ВВС ЦАХАЛа атаковали минометную позицию правительственной армии Сирии. Авиаудар стал реакцией на обстрел территории Израиля.

4 сентября. В ответ на минометный обстрел ЦАХАЛ нанес удар по территории Сирии. Целью атаки стала огневая точка артиллерии сирийской армии.

22 августа. В ответ на минометный обстрел ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по позициям сирийской армии в центральной части Голанских высот.

3 августа. Арабские источники сообщают, что в районе Маарба, к северу от Дамаска, самолеты ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по конвою "Хизбаллы", перевозившему оружие.

20 июля. Катарский телеканал "Аль-Джазира" сообщил, что израильские военные самолеты нанесли удар по зданию сирийской полиции в Кунейтре, штабу партии "Баас" и другим целям. ЦАХАЛ не комментирует.

6 июля. Вертолет обстрелял Кунейтру. В публикациях некоторых сирийских СМИ было заявлено, что атака была осуществлена израильскими военными.

4 июля. Израильские военные атаковали позиции сирийской армии неподалеку от израильской границы после обстрела в районе пограничного забора. Информации о причиненном ущербе или жертвах нет. О факте нанесения удара ЦАХАЛ объявил официально.

19 июня. SOHR со ссылкой на сирийскую оппозицию сообщает, что ВВС ЦАХАЛа к западу от Дараа уничтожили установку ПВО, которую боевики "Исламского фронта" захватили у регулярной сирийской армии.

4 июня. Нанесен воздушный удар по базе ПВО в районе Шеншара, к югу от Хомса. СМИ приписали эту атаку израильским ВВС. Дамаск воздержался от комментариев.

11 мая. В районе международного аэропорта Дамаска в результате взрыва убит глава спецслужб "Хизбаллы" Мустафа Бадр ад-Дин. СМИ "Хизбаллы" первоначально обвинили Израиль в осуществлении этой атаки, но позже руководство "Хизбаллы" объявило, что гибель Бадр ад-Дина и его помощников стала следствием артиллерийского обстрела, осуществленного сирийской оппозицией. Военные эксперты выражали сомнение по поводу официальной версии, озвученной "Партией Аллаха".

18 февраля. SOHR сообщает, что израильские военные выпустили три ракеты по цели на шоссе Дамаск-Дараа.

9 февраля. "Аль-Джазира" сообщает, что ВВС ЦАХАЛа атаковали боевиков "Хизбаллы" на шоссе Дамаск-Хомс.

2015 год

26 декабря. Сирийские СМИ сообщают, что израильские ВВС атаковали семь целей в горах Каламун. Утверждается, что удары наносились по объектам боевиков "Хизбаллы".

20 декабря. В районе Джармана (к югу от Дамаска) в результате авиаудара разрушено здание, убиты не менее 9 человек – командиры и боевики "Хизбаллы". Среди убитых Самир Кунтар, руководивший действиями боевиков "Хизбаллы" на сирийской части Голанских высот, и полевой командир Фархан Шаалан.

4 декабря. Воздушный удар по колонне грузовых автомобилей, перевозивших ракеты в районе Аль-Катифы к северу от Дамаска.

29 ноября. Воздушный удар по позициям сирийской армии и "Хизбаллы" в приграничном районе Каламун.

23 ноября. Воздушный удар по смешанному гарнизону "Хизбаллы" и регулярной армии Сирии в районе деревни Рас аль-Маара.

11 ноября. Сирийские и ливанские СМИ сообщили, что израильские ВВС нанесли серию ударов по цели в районе дамасского аэропорта. Предположительно, были уничтожены иранские вооружения, предназначенные для "Хизбаллы".

30 октября. Сирийская оппозиция сообщила, что ВВС Израиля нанесли удары по территории Сирии. Удары наносились по позициям правительственных войск и ливанской террористической группировки "Хизбалла".

21 августа. ВВС ЦАХАЛа атаковали 14 объектов правительственной армии Сирии, расположенные на Голанских высотах. Это стало ответом на ракетный обстрел израильской территории.

20 августа. Сирийское государственное новостное агентство SANA поздно вечером в четверг, 20 августа, сообщило о нанесении военно-воздушными силами ЦАХАЛа ударов по территории Сирии. Согласно сообщению, атаке подверглись два административных здания в Кунейтре. Эта операция стала ответом на ракетный обстрел Израиля.

29 июля. Ливанские СМИ сообщили, что ВВС ЦАХАЛа уничтожили автомобиль с боевиками в районе Кунейтры. Пять боевиков были убиты.

27 апреля. По данным арабских СМИ, ВВС ЦАХАЛа уничтожили к северу от Дамаска склад ракет Scud, предназначенных для "Хизбаллы". На сирийской территории есть убитые и раненые.

26 апреля. Вечером на сирийской территории около израильской границы ударом с воздуха уничтожена группа террористов, закладывавших мину.

25 апреля. По данным арабских СМИ, израильские самолеты бомбили склады с ракетами сирийской армии и ливанской группировки "Хизбалла". Сообщается о гибели одного человека.

2 апреля. Агентство DPA передало, что военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по позициям сирийской армии под Хомсом.

28 января. Израильские ВВС атаковали артиллерийские позиции сирийской правительственной армии в ответ на недавний ракетный обстрел израильской территории.

18 января. Две ракеты выпущены с воздуха в направлении цели, находившейся в районе Кунейтры. В результате атаки были убиты высокопоставленные командиры "Хизбаллы" и иранские офицеры.

2014 год

7 декабря. Самолеты ВВС ЦАХАЛа нанесли удар конвою "Хизбаллы", перевозившему из Сирии в Ливан партию ракет российского производства, предназначавшуюся для "Хизбаллы". По данным арабских СМИ, жертвами атаки стали двое боевиков "Хизбаллы". Эта информация противоречит заявлению официального Дамаска, согласно которому в результате атаки не было погибших.

24 февраля. Взрыв в районе сирийско-ливанской границы. Целью атаки стал конвой "Хизбаллы", перевозивший из Сирии в Ливан партию ракет класса "земля-земля", способных нести более мощные боеголовки, чем практически все ракеты, имевшиеся в распоряжении шиитской террористической группировки. В результате авианалета были убиты четверо активистов "Хизбаллы".

27 января. Мощный взрыв в районе Латакии. СМИ утверждали, что был взорван склад с ракетами ЗРК С-300 российского производства.

2013 год

31 октября. Под Латакией был взорван склад с оружием, на котором, предположительно, хранились ракеты комплекса SA-3 (по классификации NATO) – он же ракетный комплекс С-125 "Нева" или, в экспортном варианте, "Печора", предназначенный для "Хизбаллы".

21 октября. По данным кувейтского издания "Аль-Джарида", военно-воздушные силы Армии обороны Израиля в районе сирийско-ливанской границы разбомбили несколько грузовиков, которые везли некие военные грузы для "Хизбаллы". Информация не получила подтверждения из других источников.

5 июля. К востоку от Латакии, в Сирии, ударом с воздуха был уничтожен склад ракетных вооружений (по данным СМИ, там хранились противокорабельные ракеты "Яхонт" российского производства).

5 мая. Нанесена серия ударов с воздуха по военным объектам к северо-западу от Дамаска, в районе Джемайя (по оценкам СМИ, были атакованы более 40 объектов, в том числе штаб 4-й дивизии армии Сирии, подземные бункеры с ракетами Scud, базы 104-й и 105-й бригад и т.д.). Сообщалось также о воздушных ударах по целям в Сирии в ночь на 4 мая.

30 января. В результате авиаудара по целям в Сирии была уничтожена автоколонна, в которой находились ракеты SA-17 ("Бук-М1-2"), предназначенные для "Хизбаллы", тогда же был нанесен значительный ущерб центру SSRC, где разрабатывалось химическое и биологическое оружие.