Противники режима Асада объявили о свержении режима, его самолет пропал с радаров

Командование сил джихадистской группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" и отрядов протурецкой вооруженной оппозиции объявило, что режим Башара Асада в Сирии свергнут.

По предварительным данным, Асад попытался вылететь из Дамаска. Его самолет пропал с радаров – возможно, разбился.

Информация уточняется.

Катарский телеканал "Аль-Джазира" сообщает о боях в центре Дамаска и о том, что силы регулярной армии Сирии покидают центр столицы страны. Объявлено, что комплекс центрального телевидения Сирии захвачен "посторонними".

Международный аэропорт Дамаска прекратил работу после того, как все сотрудники покинули свои рабочие места, сообщает сирийское радио Sham FM. Работа аэропорта прекращена.

Агентство AFP сообщает о выстрелах и взрывах в Дамаске.

Где в настоящее время находится президент Сирии Башар Асад, неизвестно. Его жена и дети, как сообщали СМИ, в России.

Ливанский телеканал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой", передает, что накануне антиасадовские силы захватили все районы города Хомс. От Хомса до Дамаска по прямой – около 150 километров.

Ранее сообщалось, что повстанцам удалось взять под свой контроль город Кунейтра, расположенный недалеко от границы с Израилем, а также город Дераа и большую часть одноименной провинции на юге страны. Был захвачен город город Ас-Суэйда на юго-западе Сирии.

6 декабря повстанцами был захвачен город Дир аз-Зур, на востоке Сирии. В то же время силы оппозиции захватили сирийский город Таль-Бисэ, в 10 км к северу от Хомса. Силы регулярной армии Сирии бежали, не оказав серьезного сопротивления.

На прошлой неделе джихадисты и протурецкие силы захватили крупные города Алеппо и Хама, а также десятки других населенных пунктов в провинциях Идлиб, Алеппо и Хама, на севере и в центре Сирии.